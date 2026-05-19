Предците ни го отглеждали за декорация в двора. Наричали го "лудата ябълка"

Шокиращ и изключително тревожен анализ разкри, че традиционният български домат е напът напълно да изчезне от трапезата ни и да се превърне в скъп и труднооткриваем сезонен продукт. Вносната продукция, пристигаща основно от Турция и Гърция, вече заема между пагубните 70% и 80% от пазара в България, алармират от Frog News в свое обстойно изследване, публикувано днес. Заради безмилостно високите енергийни разходи, пълната липса на адекватно държавно субсидиране и огромната разпокъсаност на земеделските стопанства, родното производство се е свило драстично до критичните около 50 000 тона годишно.

Удариха ни в националното самочувствие и вкуса от детството

По данни на медията, темата за червения зеленчук отдавна вече не е просто кулинарна. Тя се е превърнала в болезнена пресечна точка между националното ни самочувствие, носталгията по вкуса от детството и суровата, безпощадна пазарна реалност. Вместо да бъде достъпен целогодишно и на народни цени, качественият роден зеленчук все по-често бива избутван от сергиите и големите вериги. На негово място масово се настаняват по-евтини вносни алтернативи, които обаче пристигат със силно съмнителни вкусови качества и пластмасова текстура.

Как стожерът на трапезата ни беше „луда ябълка“

Въпреки че днес доматът е възприеман като древен и недосегаем стожер на родната традиционна кухня, историческата истина е съвсем различна. Оказва се, че той пристига по нашите географски ширини едва в края на XIX век. В началото нашите предци са се отнасяли с огромно, дори паническо недоверие към него. Българите са го отглеждали в дворовете си единствено като декоративно растение за красота. „Наричали го „луда ябълка“ и вярвали, че е отровен“, припомнят от медията забавния исторически факт, който днес звучи абсурдно на фона на масовата ни любов към шопската салата.

