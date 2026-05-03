Иде глад! Студът уби овощните градини на България

Природата нанесе тежък удар върху българското овощарство в самия край на пролетта. Рязкото застудяване през последните дни буквално „опари“ насажденията, оставяйки стотици стопани без препитание. Ситуацията е най-драматична в Кюстендилския регион, където по първоначални данни са унищожени до 50% от плодовите насаждения, съобщават за Радио „Фокус“ от Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“.

Когато техниката е безсилна пред студа

Секретарят на камарата Марк Цеков обясни, че в критичните райони температурите са паднали до минус 3 градуса и са се задържали така повече от пет часа. При такава продължителност на мраза дори традиционните методи за защита, като задимяване или пръскане, се оказват напълно неефективни. Освен в Кюстендил, поражения са регистрирани в Стара Загора (около 10%), а сериозен риск е отчетен в Благоевградско и Софийско.

Ценови шок на пазара

Унищожената реколта неминуемо ще се отрази на джоба на потребителя. Експертите предупреждават за нов скок в цените, като вече се наблюдават аномалии. Още през април родните домати достигнаха рекордни нива от 4 – 4,50 евро на едро, докато обмитената продукция от Турция влиза у нас на цени между 0,95 и 1,20 евро. „Всеки по веригата слага свой марж и в крайна сметка сметката се плаща от крайния клиент“, коментира Цеков.

Измамата с „българския“ вкус

Наред с климатичните беди, браншът алармира и за масова нелоялна практика. Вносни плодове и зеленчуци, основно от Гърция, се преопаковат и продават като българско производство, за да се оправдае по-високата цена. За да се сложи край на този хаос, секторът настоява за спешно приемане на Закон за агрохранителната верига. Целта е да се регулират търговските надценки и да се изсветли реалният произход на стоката по сергиите.

Предстоят критични срещи с представители на бъдещото правителство, на които ще се обсъждат спешни държавни помощи за пострадалите овощари, за да се спаси това, което е останало от родното производство.

