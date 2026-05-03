Финансист алармира: Репресии върху цените ще ударят икономиката

Финансистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов отправи много остра критика към идеите за борба с високите цени чрез административен натиск, като предупреди за сериозни рискове за икономиката. В интервю за БНР той постави под съмнение ефективността на подобни мерки и ги определи като погрешна политика.

Според него реалният проблем не е в цените, а в начина, по който се управляват разходите и се регулира икономиката. Изказването му идва на фона на напрежение около бюджета и разнопосочни данни за дефицита.

„Командването на цените е смешно“

„Скептичен съм, когато чуя, че някой ще бори високите цени. Антиинфлационната политика и борбата с цените са различни неща“, заяви Любомир Дацов. Той беше категоричен, че засилването на репресивните мерки няма да доведе до реален ефект: „Засилването на репресивната част да командват цените е смешно.“

По думите му подготвяните промени, които дават повече правомощия на контролните органи и увеличават глобите, ще ударят именно легалния бизнес. „Всички се упражняват на гърба на светлия бизнес, върху хората, които носят тежестта“, подчерта той и добави, че без мерки срещу сивия сектор ефект няма да има.

Спорът за дефицита - числа срещу реалност

Дацов коментира и противоречивите твърдения за състоянието на бюджета, включително изказвания на представители на Прогресивна България като Петър Витанов и Слави Василев.

„Към април за самия месец дефицитът е 0%, но ако сравним с последните 10 години, това отклонение не е добър знак“, обясни той. Според него тримесечният дефицит от близо 5,8% от БВП показва по-дълбок проблем, който не може да бъде скрит зад месечни данни.

Бюджетът - „удължен“, но променен

Финансистът постави под съмнение и определението за удължителен бюджет. „Този бюджет не е чисто удължителен, защото има увеличени заплати с 5%, предвидени са по-високи пенсии и по-големи капиталови разходи“, заяви той.

Според Дацов това изкуствено увеличава разходите, докато приходната част не догонва темпа, което води до разширяване на дефицита още в началото на годината.

Липса на буфери и риск за политиката

По думите му настоящата ситуация показва, че държавата разполага с ограничени възможности за реакция. „Това показва колко голям е дефицитът и че почти няма буфери да се прави политика“, подчерта той.

Фискалният резерв от около 16 млрд. евро дава известно спокойствие, но не решава структурния проблем. В същото време България вече нарушава поетите ангажименти за ограничаване на разходите, което може да доведе до допълнителен натиск.

Тежки решения пред властта

Дацов очерта и неизбежния избор пред управляващите. „Доброто решение е свиване на разходите чрез структурни реформи. Ако се откажат, другото е вдигане на данъците“, предупреди той.

Финансистът отбеляза, че публичният сектор е нараснал значително през последните години, което допълнително утежнява ситуацията. Според него именно сега е моментът за трудни решения, които ще определят икономическата стабилност в следващите години.

