Депутати натискат за нови разходи, Клисурски предупреди за риск от дефицит

Депутатите засипаха служебния министър на финансите Георги Клисурски с предложения за нови разходи по време на второто четене на удължителния бюджет в съответната парламентарна комисия, което бързо превърна обсъждането в сблъсък между политически желания и финансови ограничения. Законопроектът все пак беше приет на комисия и предстои да влезе за окончателно гласуване в пленарната зала, където спорните текстове ще бъдат решени.

Между първо и второ четене народните представители внесоха редица идеи за увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти и други социални плащания, но финансовият министър категорично се противопостави. Клисурски предупреди, че подобни мерки носят директен риск от увеличаване на бюджетния дефицит и трябва да бъдат разглеждани в рамките на редовния бюджет, а не „на парче“ в удължителен закон.

„Повечето предложения създават рискове за публичните финанси, тъй като са свързани с повишени разходи. Мерките по доходите може да са полезни, но мястото им е в бюджета за 2026 г.“, заяви той пред депутатите, като призова текстовете да останат максимално близки до първоначалния вариант, за да не се натоварва финансовата стабилност на държавата.

Един от най-спорните моменти в дебата се оказа въпросът дали общините да получат възможност да харчат без ограничения средствата от преходните си остатъци. В крайна сметка комисията прие няколко различни варианта, част от които си противоречат, което оставя окончателното решение в ръцете на пленарната зала.

Приемането на удължителния бюджет е ключово, тъй като ще позволи на държавата да функционира нормално в рамките на три месеца след 31 март, но още на този етап е ясно, че балансът между разходи и стабилност ще бъде основната линия на напрежение в предстоящото гласуване.

