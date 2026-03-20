Държавата отвори кесията: Милиони за избори, добавки и заплати за месец

Само за месец от встъпването си в длъжност служебният финансов министър Георги Клисурски отчете серия от ключови финансови решения и осигурени средства в размер на стотици милиони евро. Това става ясно от официално съобщение на Министерството на финансите.

Сред основните акценти са финансирането на изборите, социални плащания и подкрепа за общините. Ведомството подчертава, че са предприети бързи действия за стабилизиране на публичните финанси. Част от мерките вече имат пряко отражение върху гражданите и бизнеса.

Осигурени са 65 млн. евро за провеждането на парламентарните избори на 19 април 2026 г., като е приета и план-сметката за вота. Успоредно с това е изготвен и приет удължителният закон за бюджета, който позволява на държавата да продължи разплащанията си след 31 март до приемането на редовен бюджет.

Значителен ресурс е насочен към местната власт. Над 150 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма към 19 март 2026 г., като средствата са достигнали до повече от 100 общини в страната.

В социалната сфера са осигурени 25 млн. евро за месечна подкрепа от по 20 евро за над 1 млн. души с ниски доходи заради поскъпването на горивата. Допълнително 57,8 млн. евро са предвидени за Великденски добавки за близо 1,6 млн. пенсионери.

Средствата за заплати също са увеличени. Осигурени са 31,3 млн. евро за 5% ръст на възнагражденията в сектори с държавна субсидия, включително БДЖ-Пътнически превози, Националната компания Железопътна инфраструктура, Български пощи и градския транспорт в общините.

Финансовото министерство е осигурило и нов ресурс чрез пазарни операции. В рамките на два аукциона за държавни ценни книжа са привлечени 300 млн. евро.

Ведомството отчита и възстановяване на практиката за регулярна публичност на бюджетните данни, като информацията за приходите, разходите и бюджетното салдо вече ще се публикува в началото на всеки месец.

Георги Клисурски пое поста на 19 февруари 2026 г., като още при встъпването си обяви три основни приоритета - финансово обезпечаване на изборите, удължаване на бюджета и справедливо разпределение на средствата към общините.

