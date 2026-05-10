Писна им от всички! Станишев обясни възхода на Радев

Новото правителство на премиера Румен Радев вече е факт, а първите законопроекти на „Прогресивна България“ се очакват още утре в парламента. Според бившия министър-председател Сергей Станишев категоричната победа на формацията е резултат от огромното обществено разочарование от политическите сътресения през последните пет години. В интервю за бТВ той коментира, че хората са потърсили по-ясна посока и по-силно лидерство.

Радев с доверие от целия политически спектър

„Хората казаха: „Писнахте ни всички!“. И дадоха цялата власт на Румен Радев“, заяви Станишев. По думите му лидерът на „Прогресивна България“ е успял да привлече избиратели от различни политически среди - от „Възраждане“ до ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП.

Според бившия премиер именно неспособността на останалите партии да изградят устойчиво управление след протестите през 2020 година е отворила пространство за новата формация. Той подчерта, че много хора са припознали в Радев възможност за по-стабилна и по-независима политика.

Тежки изпитания още в първите месеци

Станишев предупреди, че новото управление ще трябва да се справя със сериозни икономически предизвикателства още от самото начало. Според него бюджетният дефицит и растящите разходи са сред най-големите рискове пред кабинета.

„Безплатните обеди и изобилието май приключват“, коментира той и допълни, че през последните години различни управления са увеличавали разходите в опит да задържат обществена подкрепа. По думите му именно сега ще се види дали кабинетът на Радев може да овладее финансовото напрежение, без да допусне нова нестабилност.

Станишев посочи, че инфлацията и кризата в Близкия изток също ще оказват сериозен натиск върху управлението. Според него дори евентуално успокояване на международната обстановка няма да доведе до бързо възстановяване на пазарите и доставките.

Очакванията към „Прогресивна България“ са огромни

Бившият премиер отбеляза, че новото управление е получило подкрепа от много различни обществени групи, които често имат напълно различни очаквания. Именно затова според него кабинетът ще трябва ясно и постоянно да обяснява действията си.

Той подчерта, че хората очакват конкретни решения за доходите, цените и икономическата стабилност, а не просто политически лозунги. Според Станишев именно способността на Румен Радев да поддържа усещане за справедливост и дистанция от старите зависимости ще бъде решаваща за доверието към управлението.

„Втори Орбан няма да има“

Сергей Станишев отхвърли и тезите, че Румен Радев ще води политика по модела на Виктор Орбан. По думите му България ще остане активен участник в Европейския съюз, но ще защитава по-настойчиво собствените си интереси.

„Тези, които очакват той да бъде втори Орбан, ще сгрешат“, заяви Станишев. Според него президентът ще търси по-автономен подход в рамките на европейските политики, без това да превръща страната в блокиращ фактор.

БСП остава в тежка криза

В края на разговора Станишев коментира и състоянието на БСП след изборите. Според него партията плаща цената за вътрешни конфликти и липса на модерна визия през последните години.

„БСП се обърна назад, към носталгията, и в очите на много хора се превърна в партия с богато минало, но с неясно бъдеще“, каза той. По думите му левицата има шанс да се възстанови само ако започне да говори за новите страхове на обществото – дигитализацията, изкуствения интелект и несигурността на пазара на труда.

