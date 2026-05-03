БСП след удара - Зарков призна грешките и поиска ново доверие

Председателят на БСП Крум Зарков пое политическата отговорност за слабия изборен резултат и очерта план за излизане от кризата, в която се намира партията. В интервю за БНТ той призна, че вотът представлява сериозен сигнал от избирателите, но подчерта, че това не е краят за социалистите. Според него партията няма време за изчакване и трябва незабавно да започне процес на вътрешна промяна. Като първа стъпка БСП започва обиколка в страната, за да оцени реалното си състояние.

Отговорността и изборът на лидерството

„Истината е, че дали си начело на една организация като БСП за две седмици или за две години, когато си получил такъв резултат, трябва да ангажираш собствената си отговорност“, заяви Крум Зарков. Той обясни, че е имал два варианта - оставка без условия или търсене на ново доверие от партията. „Аз избрах втория начин, получих това доверие, благодарен съм, продължаваме“, подчерта лидерът на социалистите.

Няма време за отлагане

Според Зарков ситуацията изисква незабавни действия. „Четири години изглеждат незначителни на фона на 135-годишна история. Истината обаче е, че ние нямаме дори четири седмици. Трябва да започнем сега“, заяви той. По думите му започналата обиколка из страната има за цел да даде реална картина на състоянието на партията и да помогне за изработването на конкретни мерки.

Загубеното доверие и смисълът на партията

Крум Зарков очерта основната задача пред БСП като възстановяване на доверието и преоткриване на политическата ѝ роля. „БСП трябва да се консолидира вътре и да се отвори навън. Тя трябва да преоткрие собствения си смисъл на съществуване“, заяви той. Лидерът подчерта, че социалните проблеми в България остават нерешени и именно това е причината партията да продължава да има място в политическия живот.

Отливът на избиратели и конкуренцията

По темата за избирателите, които са се насочили към други формации, включително свързани с Румен Радев, Зарков беше категоричен: „Трябва да се противопоставя на гледането на гражданите като на електорат, който може да бъде откраднат. Ако са избрали друга формация, значи ние не сме си свършили работата да ги убедим.“ Той изрази надежда, че доверието може да бъде възстановено, но подчерта, че политическата конкуренция трябва да се води чрез идеи, а не чрез обвинения.

Критика към грешките и вътрешните слабости

Лидерът на БСП посочи основния проблем в поведението на партията: „Разминаването между думи и действия е един от големите грехове. Това се изкупва чрез санкция и чрез ясно поемане на отговорност, не чрез лов на вещици.“ По думите му е необходима дълбока вътрешна реформа, за да се възстанови доверието на обществото.

Социалният въпрос остава водещ

Зарков подчерта, че левицата трябва да се върне към основната си мисия - защита на работещите и уязвимите. „Много от нашите съграждани живеят в експлоатация, работят без почивка и без доплащане. Това води до изтощение и разбити семейства“, заяви той. Според него именно тези проблеми изискват активна политическа намеса.

Икономическият модел и критиката към управлението

По отношение на управлението и ролята на Прогресивна България, Зарков коментира: „Те заявяват, че ще разграждат олигархичния модел, но се фокусират само върху достъпа до властта, без да засягат комфорта на едрия капитал.“ Според него настоящият икономически модел създава дълбоки неравенства и води до демографски проблеми.

Конституцията и политическите решения

Зарков защити и решението си да напусне президентската институция. „Не съжалявам. Знаех, че референдум по въпроса за еврозоната е конституционно недопустим и не можех да премълча това“, заяви той. По думите му спазването на Конституцията не може да бъде избирателно.

Финансите и възможните решения

По отношение на икономическата политика той очерта три възможни пътя: „Когато една държава изпадне в такава ситуация, има три варианта - да се режат разходи, да се трупа дълг или да се промени моделът така, че по-богатите да допринасят повече.“ Според него изборът между тези варианти ще бъде ключов за бъдещето на страната.

