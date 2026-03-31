Владимир Георгиев: БСП-ОЛ иска връщане на справедливостта - достоен и спокоен живот за хората

"Ние от БСП тръгваме с вярата за една справедлива България. Справедлива, защото българите имат нужда от достоен живот, от справедливост и прозрачност във всяка една процедура, включително и на процедурите на политиката. В една справедлива държава, в която хората да получават достойни възнаграждения, за да не мислят как да напускат България, за да намират своята реализация тук.". Това каза водачът на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА за София-Област Владимир Георгиев в предизборен дебат в ефира на NOVA.

Той посочи, че БСП - ОЛ обмисля и справедливи социални помощи и кои хора да ги получат, а не да се раздава на калпак. По думите му целта на левицата е да се повишат детските надбавки и да се заделят във фонд средства за жилища на младите семейства.

"Не е социално подаяние например хората да получат здравно обслужване и образование, които да бъдат абсолютно безплатни", заяви Георгиев.

Социалистът отбеляза, че в последните години се наблюдава и една невиждана досега демографска криза, с която БСП-ОЛ категорично иска да се справи. „В такава криза още повече трябва да бъдат защитени социалните придобивки, подкрепата на младите и достойните старини на възрастните хора“, каза социалистът.

"Тръгваме напред да поставим нови стандарти и правила в политика и управлението на страната. Призоваваме хората да повярват, че с БСП с обновен екип напред, ще зададем нови хоризонти и ще докажем, че справедливостта не само в съдебната система, но и в цялото управление е възможна", увери Владимир Георгиев.

Той постави темата за справедлива данъчна система и припомни, че още от години плоският данък не е актуален. "Ние сме за прогресивно данъчно облагане, считаме че това е много по-нормално. Искаме необлагаем минимум за ниските доходи, да бъдат освободени от данъци и младите семейства. А хората, които получават много повече, категорично да поемат своята отговорност. От тази реформа виждаме голям резерв и за социалната ни програма", заяви социалистът.

По темата за покачването на цените на горивата и храните Владимир Георгиев отбеляза, че държавата липсва, а хората искат да видят някакъв контрол от нейна страна. „Тях не ги интересува, че някой от тяхно име отива в Украйна да подписва някакво споразумение, което не е ратифицирано от парламента, в същото време цените галопират, а доходите са замразени“, категоричен бе той.

Във връзка с необходимите промени в съдебната система Георгиев посочи, че когато хора загиват по пътищата и когато се подават сигнали за купен вот, трябва да има веднага заловени и осъдени. Левицата категорично ще участва в такива разговори в следващия парламент.

"Когато говорим за справедлива България изразихме позиция, че ще участваме в преговори за нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор с партиите в следващия парламент, защото за хората справедливост означава и справедлива съдебна система", подчерта кандидатът за народен представител.

Накрая Владимир Георгиев призова: „България се намира на кръстопът между хаоса и нормалността. Ние не обещаваме чудеса, но искаме връщане на справедливостта и доходите на трудещите се хора да бъдат достойни. Искаме нашите родители и възрастните хора да се чувстват спокойни в нашата страна. Затова ни подкрепете с номер 5 в интегралната бюлетина. Справедлива България е възможна!“.

