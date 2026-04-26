Зарков алармира за срив, БСП излиза на улицата

Социално-икономическата обстановка в България е тежка и моделът е „неудържим“, заяви лидерът на БСП Крум Зарков в интервю за БНР. По думите му основният проблем е в начина, по който се разпределят ресурсите - в полза на по-богатите, докато системата остава регресивна. Той предупреди, че това води до задлъжняване и липса на устойчивост, което ще наложи сериозен сблъсък за промяна на данъчно-осигурителния модел.

Зарков подчерта, че БСП трябва да бъде в центъра на този процес и да отговори на историческата си роля. Според него партията е наследник на традиция от XIX век, но в момента е изправена пред необходимост от сериозно преосмисляне. „Ако не успея аз, ще успеят други“, заяви той и призна, че има ясна нужда от промяна в самата партия.

Лидерът на социалистите коментира и тежката изборна загуба, довела до отпадане на БСП от парламента. Той посочи, че още след вота е поставил въпроса за лидерската отговорност и е представил доклад пред Националния съвет, който е бил приет. В него са очертани насоки за бъдещото развитие на партията.

Зарков обяви, че БСП ще търси влияние извън парламента чрез пряка мобилизация на хората. „Няма да се приберем вкъщи, ще отидем на улицата“, каза той и призова за участие в протест на 1 май в Борисовата градина срещу трудовата експлоатация. По думите му силата вече не е само в Народното събрание, а при тези, които могат да организират обществен натиск.

В интервюто си той отправи и призив към управляващите от Прогресивна България да действат бързо и прозрачно. Според него те трябва да изпълнят обещанията си за промяна на модела и реформа в съдебната система, включително чрез публичен избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Зарков настоя процесът да бъде прозрачен не само като процедура, но и като ангажимент пред обществото. Той призова да бъдат разкрити докрай скандалите от последните години, включително твърденията за паралелно правосъдие. „Всички, сядали на канапето на Пепи Еврото, да бъдат идентифицирани и да говорят“, заяви той.

Бившият служебен министър на правосъдието подчерта, че без реална отчетност и публична отговорност не може да има доверие в институциите. Според него именно това ще бъде ключовият тест за управляващите през следващите месеци.

