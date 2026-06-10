Правят мръсно на България за евромонета. Има заподозрени

Българската възпоменателна монета от 2 евро в чест на българската азбука, която трябваше да излезе през втората половина на 2026 г., е блокирана от неназована държава членка на еврозоната.

За случая съобщи пръв нидерландският дипломат Райнир Ярсма в профила си в мрежата Х.

Интересно: неизвестна държава членка на ЕС е възразила срещу дизайн, представен от България за специална евромонета, „в памет на българската азбука“. Съветът също така отказва да предостави писмото, „за да не бъде застрашен изключително деликатният процес на вземане на решение“, пише той и публикува писмото, с което се съобщава за временното спиране на емитирането.

В подобна ситуация монетата не може да бъде емитирана с този дизайн, тъй като не е получила необходимото одобрение от Съвета на ЕС. Но засега не е ясно коя държава членка на ЕС е подала възражението и с какви мотиви, тъй като документът все още не е публично представен.

Според самия Ярсма и спекулации в европейски сайтове, е възможно да става дума за Словакия, други подозират и Австрия.

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