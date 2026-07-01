Брюксел вече не гледа само търговията. Китай става военен проблем

Китай е обучавал тайно руски военни през 2025 г., а операцията е била одобрена на най-високо ниво в Москва, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама европейски представители и документи, видени от агенцията. Според тях в подготовката са били пряко ангажирани най-малко четирима руски и китайски генерали. Част от курсовете са били свързани с радиационна, химическа и биологична защита - тема, която в контекста на войната в Украйна звучи далеч по-тежко от обикновен военен обмен. Пекин отрича, Москва мълчи, а в Европа вече се говори за нова граница в руско-китайското сближаване.

Тайната заповед и пътят към Китай

Класифициран руски документ се позовава пряко на вътрешна заповед на министъра на отбраната Андрей Белоусов от август 2025 г. В него се казва, че по решение на Белоусов делегация на руските въоръжени сили е отпътувала за Китай, за да участва в учебни занятия във военни обекти на Народноосвободителната армия.

Самото ниво на участниците показва, че не става дума за обикновена техническа размяна. Двамата европейски представители посочват като подписали споразумение от 2 юли руския генерал-майор Рустам Хусаинов и китайския старши полковник Сун Даюн. В други документи се появяват още имена на висши офицери, включително генерал-полковник Рустам Мурадов, заместник-главнокомандващ сухопътните сили на Русия, който е водил руската делегация.

Китайският генерал-майор Ли Цзинсун, ръководител на Военната академия за радиационна, химическа и биологична защита на Народноосвободителната армия, е участвал в откриването на един от курсовете. Руският генерал-майор Виталий Герасимов е бил включен в курс в Бънбу. Това са детайли, които превръщат историята от дипломатически слух в много по-конкретен военен сюжет.

Обучение по най-чувствителните сценарии

Един от докладите описва триседмичен курс през ноември във военен обект в Пекин. Темата е била радиационна, химическа и биологична защита. В докладите, цитирани от Ройтерс, се описват и снимки на руски войници, които слушат лекция от китайски инструктор, разглеждат модел на ядрен реактор и получават обучение по „химическо разузнаване“, „радиационно разузнаване“ и защита на вентилационни системи от замърсяване.

Това е най-острата част от разкритията. Обучение по радиационна, химическа и биологична защита не е невинна формалност, особено когато част от обучаваните военни по-късно се свързват с фронта в Украйна. Един от европейските представители казва, че включването на такива теми подчертава стратегическия характер на обмена, защото тази сфера е изключително чувствителна за всяка армия.

Руското и китайското министерство на отбраната не са отговорили на исканията за коментар. Китайското външно министерство заявява, че позицията на Пекин за „украинската криза“ остава последователна. „Съответните обвинения са изцяло неоснователни“, посочва министерството за данните в разследването.

Неутралитет на думи, обучение на практика

Китай твърди, че е неутрален във войната на Русия срещу Украйна и се представя като посредник за мир. На този фон информацията за обучение на руски военни в китайски бази удря директно по публичния образ на Пекин. Предишно разследване на Ройтерс от май съобщи, че през ноември Китай е обучил около 200 руски военнослужещи, част от които по-късно са се включили във войната в Украйна.

Кремъл отказа да коментира новото разкритие, но при предишния материал говорителят Дмитрий Песков се оплака от „фалшива информация“, публикувана на Запад. Той заяви, че „много фалшива информация се публикува от вестници както в Европа, така и в Съединените щати“ и че такава информация трябва да се приема със съмнение.

На 15 юни върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас заяви, че Брюксел е потвърдил по свои канали, че обучението се е състояло, и оценява последствията. „Пекин остава решаващ фактор, който позволява войната на Русия“, каза тя според публикации за позицията на ЕС. Китай определи думите ѝ като „клевети“.

Европа търси отговор, но гледа и търговията

За ЕС въпросът е болезнен, защото Китай не е просто далечен геополитически противник. Той е втората по големина икономика в света и ключов търговски партньор на европейския блок. Именно затова дискусиите зад затворени врати в Брюксел се въртят около трудния въпрос дали са нужни допълнителни мерки заради обучението на руски военни.

От началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. европейските държави гледат на Москва като на основната заплаха за сигурността си. В същото време връзките между Русия и Китай се задълбочиха, а Западът все по-често обвинява Пекин, че помага на руската военна машина чрез стоки и технологии с двойна употреба. НАТО още през 2024 г. нарече Китай „решаващ фактор“ за руската война срещу Украйна заради подкрепата за руската отбранителна индустрия.

ЕС вече е наложил санкции на китайски компании, които според Брюксел подпомагат военните усилия на Русия. Трети европейски представител заявява пред Ройтерс, че блокът трябва да спре да гледа на Китай главно през икономическа призма и да се съсредоточи върху ролята му като „решаващ фактор за войната на Русия“. Това е промяна в тона - от предпазлива търговска дипломация към език на сигурността.

Русия има опит, Китай има технологии

В руските вътрешни военни доклади, видени от Ройтерс, се посочват както силни, така и слаби страни на китайското обучение. Един доклад за занятия в Нанкин хвали качеството на оборудването, използването на симулатори и високите теоретични знания на инструкторите. В същото време изрично се отбелязва липсата на боен опит у Китай.

Това е важен детайл. Русия вече има повече от четири години опит от фронта в Украйна. Китай разполага с огромна и технологично напреднала армия, но не е водил война от десетилетия. Именно затова обменът изглежда двупосочен - Москва може да търси технологии, методика и инфраструктура, а Пекин да наблюдава реалния руски опит от съвременна война.

Руският депутат Андрей Картаполов, който оглавява комисията по отбрана в Държавната дума, отхвърли информацията пред RTVI като „пълна глупост“ и заяви, че руската армия няма какво да научи от Китай. Но документите, описани от Ройтерс, рисуват друга картина - такава, в която двете армии не просто си говорят, а обменят обучение в чувствителни сфери.

Това е тежкият политически извод от случая. Ако данните бъдат потвърдени и превърнати в европейска политика, Китай трудно ще продължи да продава образа си на неутрален посредник, докато руски военни минават през негови бази. За Европа това вече не е само въпрос на търговски баланс с Пекин, а на война, сигурност и цена, която Москва плаща все по-малко сама.

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