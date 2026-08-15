Крисия с голям гаф след раздялата с Никола Цолов

Както вчера стана ясно, Никола Цолов и Крисия не са заедно от около две седмици, а преди няколко дни бяха засечени в един и същи нощен клуб, само че... в различни компании.

Докато Никола видимо се забавляваше, заобиколен от момчета и момичета (едно от които понечи да целуне), Крисия дойде в клуба след него и се настани на съседно сепаре, като видимо акцентираше на това как се лензи на един от приятелите си... Тези номера всички сме ги играли, ама нейсе...

Другото, което направи влюбената и съсипана Криси и което е груба грешка, бе да продължи с театъра. Тя така преигра в опитите да се покаже непукист и колко не й дреме, че сама издаде зверската си болка.

Съветваме я да отвори дебелите учебници по поведенческа психология и да запомни, че ако действително иска да внуши безразличие, трябва да не прави... нищо. Нищо друго, освен да си живее живота и то далеч от мрежите. Да, нормално е да публикува нещо понякога, но тези демонстративни щастливи кадри не са нищо повече от отчаян вик на безсилие и болка.

А тя наистина обичаше много Никола Цолов. Няма да е лъжа, ако кажем и че го обожаваше. Тези неща не минават за три дни, Криси, така че не се напъвай, пише Клюки.бг.