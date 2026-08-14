Мария Петрова каза сбогом на траура

Само четири месеца след смъртта на футболната легенда Борислав Михайлов вдовицата му Мария Петрова и дъщеря им Елинор са продължили напред. Двете изкараха кратка почивка заедно на родното море, за което атрактивната мома пристигна специално от САЩ.

Злите езици коментират предизвикателната бяла рокля с дъбоко деколте на скоро загубилата мъжа си Мария, но други не бързат да я съдят:

"Мери е само на 50 - атрактивна жена в разцвета на силите си. Тя направи всичко по силите си да измъкне Боби от лапите на алкохолизма и да спаси живота му - уви, напразно. От години беше хем съпруга, хем медицинска сестра, има своето право на лично щастие. Дано си намери някой, който да я подкрепя в по-късните години от живота й", твърдят близки до гимнастичката.

В края на юли се навършиха четири месеца от кончината на легендарния вратар и един от героите на незабравимото американско лято през 1994 г. Боби Михайлов почина на 63-годишна възраст след тежък инсулт, а новината разтърси не само футболната общественост, но и хилядите българи, които пазят спомена за прославения капитан на националния ни отбор.

Най-голямата опора на Мария в този труден период е дъщеря ѝ Елинор. Единственото общо дете на Мария Петрова и Борислав Михайлов дълги години живееше извън България. Още на 14 години тя заминава да учи в Испания, а по-късно продължава образованието си в Съединените щати, където прекарва години наред и изгражда професионалния си път – винаги далеч от светските хроники.

Борислав година преди кончината си - видимо състарен и отслабнал

Бисера – дъщеря на Борислав Михайлов от първия му брак, също избягва публичността. За разлика от Николай Михайлов и най-вече съпругата му Николета Лозанова, които често са в центъра на обективите.

Според близки до семейството Елинор няма официална връзка и не бърза да създава семейство. Тя неведнъж е споделяла пред приятели, че мечтае за силна и дълготрайна любов, каквато са имали нейните родители.