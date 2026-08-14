Край на любовта! Какво става с Никола Цолов и Крисия

Край на любовта между Никола Цолов и Крисия! Една от най-обсъжданите млади двойки у нас вече е в историята, научи ексклузивно "България Днес".

По информация на "България Днес" двамата са разделени от малко повече от седмица, а само дни след края на любовта им съдбата ги събира отново - при това в една и съща столична дискотека.

Романтика обаче този път няма - вместо рамо до рамо Никола и Крисия прекарват нощта на различни сепарета, с различни компании и почти без да обръщат внимание един на друг. А докато около автомобилния ас също не липсва женско присъствие, доскорошната му половинка демонстрира особена близост с друг младеж.

Цолов бе в България покрай юбилея на своята майка Мирослава Цолова, която отбелязва личния си празник на 31 юли. На тържеството Крисия не присъства. Пилотът, който иначе живее в Испания и прекарва огромна част от времето си между тренировките и състезателните трасета, остава за кратко у нас и използва възможността да се види и да разпусне с приятели.

Миналата събота компанията му се отправя към столичен нощен клуб в центъра на града. Автомобилният състезател номер 1 на България влиза и се настанява на сепаре, където купонът вече тече с пълна сила. Около хубавеца има както момчета, така и момичета. Цолов изглежда спокоен, разговаря с компанията си и не страни от дамите около него.

Малко по-късно в същото заведение влиза Крисия. Само допреди броени дни двамата са гаджета, но среща между бившите така и не последва. Младата красавица не се отправя към сепарето на Никола, а поема към съвсем друга маса, където я очаква собствената й компания.

Крисия бързо се отдава на купона, а особено внимание отделя на симпатичен младеж - двамата танцуват заедно, флиртуват, а на моменти певицата се притиска до него, докато музиката гърми в дискотеката.

Всичко това се случва само на метри от доскорошния й любим, но той почти не поглежда към масата на Крисия. Пилотът продължава да разговаря със своите приятели, а и около него има няколко момичета, с които общува през вечерта. Никола дори привиква девойки на масата си от бара, пробва се да ги целува и тръгва с една от тях към дъното на клуба, държейки я за ръката.

"Ще пропусна интервю на тази тема", отговори Крисия на въпрос дали се е разделила със състезателя. Самият Никола Цолов не бе открит за коментар.

За момента не е ясно каква точно е причината за раздялата на двойката. Възможно е това да е натовареният график и на двамата, което ги държи дълго един от друг, както се е случвало с Григор Димитров.