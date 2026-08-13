Радев обяви съдебната реформа. Пълен обрат с ВСС, домовата книга пада

Мащабна правосъдна реформа е заложило правителството в управленската си програма. Частта правосъдие започва с избора на нов главен прокурор и нов Висш съдебен съвет, като планираните промени във ВСС са многобройни.

Край на бавенето на дела слага кабинетът. Той драстично ще съкрати времето до окончателен съдебен акт. Програмата въвежда и регламентира електронното управление и употребата на изкуствен интелект. Предвижда се е-правосъдието да обхване целия процес – от завеждането на делото до изплащането на таксите след присъда. До юни догодина ще бъде създаден Съвет по електронно правосъдие. Ще има и нов електронен Регистър „Апостил“ за удостоверените от Министерството на правосъдието документи.

Кабинетът „Радев“ прави конституционна реформа. Промяната на основния закон предвижда отпадане на т.нар. „домова книга“ за служебен премиер и възстановяване на свободната преценка на президента при назначаване на служебно правителство в рамките на постоянно действащо Народно събрание.

Ще бъде направена реформа на Висшия съдебен съвет чрез въвеждане на ротационен принцип на обновяване на състава, по модел, сходен с Конституционния съд. Така ще се гарантира приемственост и ограничаване на политическото влияние.

В промени в конституцията ще бъде въведено квалифицирано мнозинство от 3/5 при избор на членовете на ВСС със цел постигане на институционален консенсус. Ще има конституционен механизъм за оспорване на актовете на ВСС пред независим орган, гарантиращ върховенството на правото. Предвижда се предсрочно освобождаване на членове на ВСС от съответните квоти при извършване на тежки нарушения или обективна невъзможност за изпълнение на функциите. Ще бъде преосмислена ролята на Инспектората към ВСС, включително относно запазването му в рамките на съдебната власт или преминаване към модел със смесена компетентност.

Кабинетът планира преразглеждане на статута, функциите и мястото на следствието в системата на съдебната власт с оглед повишаване на ефективността на наказателното правосъдие. Управлението на недвижимите имоти на съдебната власт ще мине към министъра на правосъдието при гаранции за прозрачност и отчетност. Въвежда се и процедура за предсрочно освобождаване на съдия в Конституционния съд при тежки или системни нарушения, несъвместими със статута на длъжността.