Властта рестартира избора на европейски прокурор

На оперативно заседание, проведено на 12 август 2026 г., Министерски съвет взе решение за стартиране на нова процедура по избор на европейски прокурор, обявиха от правителствената информационна служба.

След анализ на всички действия на предходните две правителства, довели до отмяна от Върховния административен съд на РМС, прието от служебния кабинет, и при съобразяване на констатираните правни дефицити, Министерство на правосъдието ще внесе за следващо заседание на МС решение за нова процедура по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор на Република България.