Властта рестартира избора на европейски прокурор
Министерство на правосъдието ще внесе за следващо заседание на МС решение за нова процедура
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейски Прокурор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министерство на правосъдието ще внесе за следващо заседание на МС решение за нова процедура
След извършен цялостен и задълбочен анализ в Министерството на правосъдието
Изслушването ще определи трите номинации на България
Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев
Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с еврокомисаря по правосъдие, потребители и равенство на половете Вера Юрова, която е на официално...
Брюксел. "Създаването на институцията на европейския прокурор ще подобри контрола върху разходването на европейски и на български средства по европейс...