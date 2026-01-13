ВСС отваря процедурата за европейски прокурор

На 14 януари в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе публичното изслушване на седемте допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България, съобщиха от Министерство на правосъдието. Изслушването ще започне в 9:00 часа и ще бъде достъпно както за присъстващи в залата на ВСС, така и онлайн за всички заинтересовани.

В средата на декември назначената от министъра на правосъдието Георги Георгиев седемчленна комисия, председателствана от заместник-министър Стоян Лазаров, допусна и седемте кандидати до публичния етап на процедурата. Те са представили в срок необходимите документи, удостоверяващи изисквания магистратски стаж и владеене на английски език на ниво B2.

По азбучен ред пред комисията ще се явят кандидатите Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева.

Публичното изслушване е вторият етап от националната процедура. След него комисията ще предложи три кандидатури, които с доклад на министъра на правосъдието ще бъдат внесени за одобрение от Министерски съвет. След това номинациите ще бъдат изпратени до компетентните органи на Европейски съюз за финалната селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като новият мандат се очаква да започне в края на юли 2026 г.

В състава на специалната комисия по подбора влизат главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, представители на Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС, както и проф. д.ю.н. Георги Митов от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийски университет Св. Климент Охридски.

