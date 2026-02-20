Съдът решава за предсрочното освобождаване на Брендо

Съд в София трябва да реши дали да освободи предсрочно осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо по искане на началника на Софийския затвор. Като мотиви са посочени изтърпяване на повече от половината от наложеното наказание и данни за поправяне на лишения от свобода. Случаят предизвика институционална реакция и доведе до кадрови последици. Решението се очаква на фона на сериозен обществен интерес.

Искането е внесено от ръководството на затвора, като се позовава на законовата възможност за предсрочно освобождаване при изтърпяна минимум половина от присъдата и положителна оценка за поведението на осъдения. Банев излежава общо наказание от 10 години и половина лишаване от свобода по дела, водени срещу него в България, Италия и Румъния.

След като информацията за процедурата стана публична, началникът на Софийския затвор Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на тогавашния министър на правосъдието Георги Георгиев.

Банев се предаде доброволно преди две години след шестгодишно международно издирване. Предстои съдът да прецени дали са налице законовите предпоставки за условно предсрочно освобождаване или той ще продължи да изтърпява наказанието си при досегашния режим.

