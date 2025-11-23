Върнаха в съда делото за плагиатство срещу бившия кандидат-премиер Петър Илиев

Делото за плагиатство срещу адвокат Петър Илиев няма да бъде спряно и ще се върне за ново разглеждане в Софийския градски съд. Това реши окончателно Софийският апелативен съд, който отмени постановлението за прекратяване. Според магистратите решението на първоинстанционния съд е стъпило върху доводи по същество, които могат да бъдат разглеждани единствено след провеждане на процеса.

Апелативният съд оборва доводите на съдия Колева

Съдия Христинка Колева от Софийския градски съд беше прекратила делото с мотива, че обвинението срещу Петър Илиев представлява различно престъпление от това, което прокуратурата твърди, че е извършено. Тя прие, че става дума за нарушение от частен характер, което трябва да бъде преследвано по тъжба от пострадалия, а не чрез обвинителен акт.

Софийският апелативен съд определи това становище като неправилно. В решението си магистратите Вера Цветкова, Илияна Стоилова и Анелия Игнатова обясняват, че законът не позволява прекратяване на процеса в разпоредително заседание на основание, което не е изрично посочено в нормативната уредба. Според тях съдът предварително се е произнесъл по същество, което е недопустимо на този етап от делото.

Обвинението срещу Петър Илиев остава

Илиев е подсъдим по чл. 172а от НК за плагиатство. Според прокуратурата десетки страници от книгата му Компетенцията на Народното събрание от 2015 г. са възпроизведени от дисертацията на Наталия Киселова Парламентарен контрол.

Преди два месеца съдия Колева се позова на това, че обвинителният акт описва ползване само на части от чужд труд, което според нея отговаря на други състави в Наказателния кодекс, а именно по чл. 173 от НК, свързан със защита на авторски права и преследван по частен ред. Затова тя прие, че пострадалата следва лично да заведе тъжба.

Апелативните съдии отхвърлиха това тълкуване като преждевременно и подчертаха, че различията между съставите трябва да бъдат анализирани след събиране и разглеждане на доказателства.

Делото продължава с нов състав на СГС

Софийският апелативен съд върна казуса за ново разглеждане от друг състав на градския съд, започвайки от етапа на разпоредителното заседание. Това означава, че процесът срещу Петър Илиев остава открит и предстои да бъде решено дали обвинението е обосновано.

Случаят е сред най-коментираните в последните години, тъй като Петър Илиев беше номиниран за министър на правосъдието и за вицепремиер в опитите на Има такъв народ да състави правителство.

