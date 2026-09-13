Върнаха в съда делото за плагиатство срещу бившия кандидат-премиер Петър Илиев
Апелативните съдии обявиха прекратяването за незаконосъобразно и наредиха ново разглеждане
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Апелативните съдии обявиха прекратяването за незаконосъобразно и наредиха ново разглеждане
Обвиниха блудната херцогиня в плагиатство
Едно дело е прекратено заради имунитет
Поводът за започване на проверката е статия
Етичната комисия не е органът, който има право да се произнася със становище по казуса, каза юристът
Ректорът предлага отстраняването му от Алма матер
Мегахитът й „7 Rings“ бил краден от Джош Стоун
Бивша служителка на Анджелина заведе иск за интелектуална кражба
Хитът „Dark Horse“ все пак се оказа по чужди „теми“
Обвиняват пеещата актриса в плагиатство
Мексиканският президент Енире Пеня Нието плагиатствал от 10 автора за дипломната си работа в университета преди 25 г., преди да стане адвокат. Информа...
Люк Бесон е осъден да плати близо 450 хиляди евро на самообявилия се за „холивудски майстор на хоръра" Джон Карпентър заради плагиатство от неговия фи...
Съпругата на Доналд Тръмп - Мелания, изигра главна и скандална роля в първия ден на националния конгрес на Републиканската партия в САЩ, който започна...
"Не сме плагиати и го знаем от 45 години", казаха Джими Пейдж и Робърт Плант след решението на съда
Двама американски музиканти съдят Ед Шийрън за 20 милиона долара заради плагиатство за песента му "Photograph". Мартин Харингтън и Томас Ленард твърдя...
Робърт План отмени турне, за да се яви пред съда в Лос Анджелис
Основателите на легендарната рок група „Лед Цепелин" Робърт Плант и Джими Пейдж ще бъдат съдени заради скандала с авторските права на песента „Stairwa...
Номинираният режисьор копирал цели сцени от великия си предшественик Никой няма съмнение в страхотните кинаджийски умения на Алехандро Иняриту - режи...
Художникът използвал в своя творба рекламна снимка без разрешение от автора Джеф Кунс може да бъде осъден за плагиатство. Най-скъпопродаваният жив ху...
Британската поп звезда Адел е истински колос на световната музикална сцена и помита всичко по пътя си що се отнася до продажби и награди. Новият й алб...