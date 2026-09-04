Селото на Ботевите четници става имотен коз. Новото Драгалевци

Само на около 5 км от Ботевград и на приблизително 60 км от София, едно село постепенно започва да привлича погледите на купувачи, които търсят къща с двор извън столицата, но не искат да се откъсват от града. Разположена в северната част на Ботевградската котловина, на двата бряга на река Бебреш, Скравена има огромен коз - транспортната връзка през района към Мездра и Враца. А строителството, което тепърва навлиза в подем, дава на красивото населено място шанса да се превърне в новото Драгалевци.

Имотният пазар засега е малък, но точно това прави движението в цените интересно. Актуалните оферти показват къщи в диапазона около 70 000–95 000 евро, докато регулирани парцели могат да се намерят за около 30 000–42 000 евро.

Така едно от селата край Ботевград започва да изглежда като територия с потенциал за следващия имотен скок.

750 квадрата земя за под 30 000 евро

Най-силният сигнал идва от парцелите. В момента се предлага регулиран терен от 750 кв. м за 29 999 евро, като обявата посочва наличие на ток и вода и готовност за строеж. Само малко по-скъпо – за 31 000 евро, се продава друг УПИ с площ 752 кв. м. Той е с правилна форма, равен, слънчев, с асфалтова улица и целогодишен достъп.

Има и по-голям парцел от 936 кв. м, който се предлага за 42 000 евро. Имотът е в регулация и има лице на асфалтов път.

Това поставя част от актуалните офертни цени за регулирани терени от около 750–950 кв. м приблизително в диапазона 40–45 евро за квадрат.

Още по-интересни стават големите парцели. УПИ от 3600 кв. м се предлага за 75 000 евро, или около 20,8 евро на квадратен метър. В имота има ток и вода от сондаж.

Тук вече се отваря врата не само за индивидуален купувач, а и за инвеститор, който търси по-голям терен за жилищен проект, няколко къщи или друг тип инвестиция, при условие че конкретният статут и устройствени показатели го позволяват.

Къщите все още са далеч от столичните цени

Имотите с готова жилищна сграда също показват интересна картина.

В актуалните оферти се вижда къща от 105 кв. м с двор 1150 кв. м за 71 000 евро. Офертната цена е 676 евро за квадратен метър. Имотът е тухлен, на два етажа и е въведен в експлоатация през 70-те години.

Друг имот е 90 кв. м с двор 850 кв. м за 80 000 евро, или 889 евро за квадрат. Къщата е с гредоред, но е с нов покрив и нова дограма и се предлага като имот за ремонт и довършване.

При трета оферта цената вече е 95 000 евро за 110 кв. м, с двор от 900 кв. м. Това прави около 864 евро за квадратен метър. Обявата е актуализирана в края на август 2026 г.

Средната офертна цена на наличната извадка от къщи в Скравена е около 82 000 евро, а медианната – около 80 000 евро, според актуалните данни на Imot.bg. Средната цена на квадратен метър е около 809 евро, а медианната – 863 евро. Трябва обаче да се подчертае, че броят на офертите е малък и това не е статистика за реално сключени сделки.

Именно затова при Скравена квадратният метър не разказва цялата история.

Тук огромна част от стойността е в земята.

Къща от 90–110 кв. м върху двор от 850–1150 кв. м е съвсем различен продукт от апартамент със същата жилищна площ в София.

Дворът е новият лукс

Това е една от тенденциите, които могат да работят в полза на Скравена.

След годините, в които апартаментът в големия град беше почти единствената желана форма на жилище, все повече купувачи търсят собствено пространство, зеленина и възможност за къща, без да се отказват от достъпа до град.

Скравена предлага точно това.

Селото е достатъчно близо до Ботевград, за да се използват услугите на града, и достатъчно близо до София, за да остане вариант за хора, които работят в столицата и могат да пътуват.

Освен това самото населено място не е просто вилна зона. По данни на общината постоянният адрес на жителите е около 1800 души, има училище, детска градина, читалище и местна икономическа дейност. В землището се обработват хиляди декари земеделска земя, има предприятия и голямо овцевъдно стопанство.

Това е много важен имотен фактор.

Когато едно село има собствен живот през цялата година, то е по-устойчиво като място за постоянно живеене от населено място, което оживява единствено през летните месеци.

Селото има училище и детска градина

За младите семейства това е един от най-силните аргументи.

В Скравена функционират основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска градина „Детелина“. Образователната традиция на селото е стара - общината посочва начало на училищното дело още през 1820 г.

Читалището „19-ти февруари 1906“ също е част от обществения живот на Скравена и поддържа различни творчески формации и местни инициативи.

Всичко това означава, че човек, който купува къща тук, не купува просто имот „на село“.

Купува място с училище, детска градина, културен живот и близък град.

Историята прави Скравена различна

Но ако има нещо, което не може да бъде копирано от нито един нов жилищен комплекс, това е историята.

Скравена носи пластове от далечното минало. Според общинските сведения днешното село е свързано с по-старото селище Грамаде, а районът пази следи от древни обитатели и исторически пътища. Самото разположение край река Бебреш е оформило живота на селището през вековете.

Но името на Скравена е записано най-силно в националната памет през 1876 г.

След разгрома на Ботевата чета група от 12 четници, водени от Георги Апостолов, се насочва към района на Лютиброд. При Рашов дол край Ритлите те попадат в засада и са убити. Главите им са отсечени и отнесени към Орхание.

Зловещото шествие преминава през Скравена.

Тогава местните жители правят нещо, което остава завинаги в историята на селото. Селските първенци Георги Стаменов и Петко Студенковски успяват да откупят главите. Десет от тях са погребани в двора на местната църква. По-късно останките са съхранени и днес се намират в паметника-костница.

Чудото на Скравена – костницата на Ботевите четници

Паметникът-костница е истинската емблема на селото.

Той е открит през 1982 г. и днес съхранява черепите на десет Ботеви четници. Обектът е включен под №82 в списъка на 100-те национални туристически обекта.

Това е място, което трудно може да бъде сравнено с обикновена туристическа забележителност.

В него има памет, трагедия и човешка смелост. Скравенци не са били просто свидетели на шествието през 1876 г. Те са рискували, за да спасят от поругаване останките на загиналите.

И до днес 2 юни е особен ден за селото. През 2026 г., когато България отбелязва 150 години от подвига на Ботев и неговите четници, Скравена отново беше сред местата на възпоменателните прояви - с исторически четения, панихида и тържествена заря-проверка.

Така историята не стои заключена в музейна витрина.

Тя продължава да живее.

Църквата пази паметта

До костницата е храмът „Св. св. Козма и Дамян“, който е неразделна част от историята на селото и от разказа за спасените останки на четниците. Българската патриаршия посочва храма като действащ в Скравена, датиращ от края на XIX век.

Именно църковният двор е мястото, където местните жители първоначално погребват откупените глави.

Така за посетителя Скравена предлага не просто един паметник, а цял исторически маршрут, в който храмът и костницата са свързани в един разказ.

Манастир, вековен дъб и коне

Туристическият коз на Скравена не свършва с Ботев.

На около 2 км североизточно от селото, в местността „Градището“, се намира манастирът „Св. Николай Чудотворец“, свързан с останки от стар храм и с впечатляващ вековен дъб. Днешната църква е издигната през 1959 г. върху старите основи.

В района има и две конни бази – още една възможност за развитие на преживявания, свързани с природата и селския туризъм.

Общината е разработвала и пешеходни маршрути, които свързват Скравена с манастира „Св. Николай Чудотворец“, конна база „Здравец“, местността „Урвишка поляна“ и крепостта „Боженишки Урвич“. Един от маршрутите е около 3 км и е определен като лесен.

Това отваря възможност пред местните къщи с големи дворове да получат още една функция – ваканционни имоти, къщи за гости, малки семейни туристически обекти или места за преживявания.

Селският туризъм може да стане вторият голям коз

Скравена има нещо, което много други села около София нямат - история, която може да бъде превърната в туристически продукт.

Маршрутът може да започва от Ботевград, да преминава през Скравена и костницата, да продължава към храма и манастира, а оттам към природните и исторически обекти в района.

Към това могат да се добавят местните традиции, читалищните прояви, конните бази и селскостопанската продукция.

Това е моделът на съвременния селски туризъм - не просто нощувка в стара къща, а история, храна, природа, култура и преживяване.

А когато към туристическия потенциал се добави близостта до София, възможността става още по-интересна.

Село на двата бряга на Бебреш, с около 1800 жители по постоянен адрес, училище, детска градина, читалище, местна икономика, близък град, транспортна достъпност, история, костница на Ботеви четници, храм, манастир, конни бази и маршрути към природни и исторически обекти - Скравена наистина е имотния коз на Ботевградско.