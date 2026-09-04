Крал в джоба! Обрат с парите, вертикална банкнота

Канада буквално обърна парите си. Страната представи новата си банкнота от 20 канадски долара, която вече не е хоризонтална, а вертикална, а върху нея за първи път в историята на канадската валута е изобразен крал Чарлз III.

Новият паричен знак бе официално представен в Отава на 3 септември, а в обращение ще започне да влиза постепенно в края на февруари 2027 г. Дотогава канадците ще продължат да използват сегашната банкнота с портрета на кралица Елизабет II.

Това е историческа промяна. За последен път появата на нов монарх върху канадска банкнота е била преди повече от 70 години. Чарлз III става първият крал, чието лице застава върху канадски паричен знак след възкачването му на престола.

Но новата двадесетачка е интересна не само заради краля. Тя показва и как Канада иска да разкаже собствената си история - чрез цветя, коренно население, военна памет и символа на кленовия лист.

От хоризонтала към вертикала

Промяната се вижда още на пръв поглед. Новата двадесетачка е част от специалната Vertical Series на Bank of Canada.

Тя е полимерна, предимно зелена и е с размери 152,4 на 69,85 милиметра. Това е вторият канадски номинал в новия вертикален формат. Първият бе банкнотата от 10 долара, посветена на Виола Дезмънд – пионер в борбата за граждански права и първата канадка, родена в страната, която се появява на редовно циркулираща банкнота.

Така Канада постепенно променя не просто дизайна на парите си, а начина, по който те „разказват“ историята на държавата.

Чарлз III е заобиколен от цветя

В центъра на лицевата страна е портретът на крал Чарлз III.

Около него обаче няма традиционен монархически ореол от корони и дворцови символи. Вместо това е разположена богата композиция от листа и цветя.

Изборът не е случаен. Той е свързан с дългогодишната ангажираност на краля към опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Около портрета са вплетени и флоралните символи на всичките 13 канадски провинции и територии. Така една банкнота трябва да представи цялата федерация – от Атлантика до Тихия океан и Арктика.

А сред растенията се появява и един от най-разпознаваемите символи на страната – кленовият лист.

Самата Bank of Canada го определя като елемент, който прави банкнотата „недвусмислено канадска“, но тук има и нещо повече – част от кленовите листа са интегрирани директно в защитните технологии.

Четири растения разказват историята на коренното население

Един от най-любопитните елементи е специалният прозорец, който се вижда от двете страни на банкнотата.

В него са изобразени четири растения, които имат културно значение за коренното население на Канада: диви ягоди, западен червен кедър, плетена сладка трева и арктически памук.

Те са подбрани със съдействието на Indigenous Advisory Circle към Bank of Canada.

Символиката им е свързана с препитание, благодарност и изцеление.

Това превръща двадесетачката в своеобразна миниатюрна история на Канада. На едно и също парче полимер се срещат коренното наследство, британската монархическа традиция, природата и модерната държава.

На гърба остава паметта за Вими

Ако лицевата страна гледа към настоящето и природата, обратната страна връща Канада към един от най-тежките моменти в националната ѝ история.

На нея остава Канадският национален мемориал във Вими във Франция.

Паметникът е издигнат в чест на канадците, участвали в Първата световна война, и на загиналите, чиито гробове са неизвестни.

Изборът има особена тежест. Битката при Вими Ридж през 1917 г. често е разглеждана като важен момент в оформянето на канадското национално самосъзнание. За първи път четирите дивизии на Канадския корпус воюват заедно като отделна национална сила под канадско командване.

На мемориала са изписани имената на 11 285 канадски военнослужещи, загинали във Франция, чиито гробове са неизвестни.

До него присъстват и макове – вечният символ на паметта за падналите във войните.

Така канадската двадесетачка събира на едно място живот и смърт, природа и война, монархия и национална идентичност.

Пари, които сами се пазят от фалшификатори

Дизайнът обаче не е единствената революция.

Новата банкнота идва с защитни технологии, използвани за първи път в канадската валута. Целта е гражданите да могат лесно да проверят дали парите са истински, докато фалшификаторите да срещат много по-големи трудности.

Най-впечатляващият елемент е лилавата защитна лента.

При движение на банкнотата в нея се появяват ефекти, които се въртят, променят се и пулсират. Част от тези технологии са комбинирани с триизмерни визуални ефекти и динамични изображения.

Това е особено важно именно за двадесетачката.

Тя е най-използваният канадски номинал в ежедневието, което я превръща и в най-привлекателна цел за фалшификаторите.

Канада още не се отказва от кеша

На фона на стремителното навлизане на картите, телефоните и дигиталните плащания Канада прави нещо любопитно – инвестира сериозно в бъдещето на физическите пари.

Bank of Canada подчертава, че кешът продължава да има важна роля за канадците. В края на 2024 г. в обращение са били около 3 милиарда канадски банкноти.

Централната банка следи и развитието на дигиталните плащания, но паралелно инвестира в това банкнотите да останат надеждни, достъпни и трудни за фалшифициране.

Това обяснява и защо новата двадесетачка е толкова технологична.

Тя може да изглежда като традиционни пари, но всъщност е малък високотехнологичен продукт.

Машините също трябва да се научат да разпознават новите пари

Появата на нова банкнота не означава просто, че хората ще започнат да я получават в магазините.

Стотици хиляди машини трябва да бъдат подготвени за нея – банкомати, автомати за продажби, устройства за проверка на банкноти, машини за броене и сортиране, паркинг автомати и други системи.

Bank of Canada вече работи с финансовите институции, производителите на оборудване и индустрията за обработка на пари в брой, за да бъде направен плавен преход. Компаниите, които използват такива устройства, са насърчени да се свържат с доставчиците си за необходимите актуализации.

Кралица Елизабет няма да изчезне от портфейлите

Има и още една важна подробност.

Новата банкнота няма да извади автоматично старата от обращение. Двадесетачките с портрета на кралица Елизабет II ще продължат да бъдат използвани.

Това означава, че за известно време канадците ще държат в портфейлите си своеобразна историческа двойка – старата двадесетачка с Елизабет II и новата с Чарлз III.

Промяната ще бъде постепенна, а Bank of Canada ще започне информационна кампания преди пускането на банкнотата в края на февруари 2027 г.

След Чарлз идва и Тери Фокс

Новата двадесетачка няма да е последната вертикална банкнота на Канада.

След нея предстои нова банкнота от 5 долара, върху която ще бъде изобразен Тери Фокс – легендарният канадски спортист и активист, известен с „Маратона на надеждата“.

Bank of Canada вече е започнала и работа по бъдещите по-големи номинали от 50 и 100 долара, като целта е те да използват следващото поколение защитни технологии.

Така Канада постепенно изгражда ново поколение пари, в което дизайнът не е просто украса.

Той е послание.

Една банкнота, цяла Канада

Новите канадски 20 долара всъщност са повече от паричен знак.

На лицето е кралят. Около него са цветята на 13-те провинции и територии. В прозореца са растенията на коренното население. Навсякъде е кленовият лист. На гърба е Вими – паметта за войната и жертвата.

А между всичко това са скрити технологии, които карат изображението да се движи, променя и пулсира.

Канада обърна банкнотата вертикално, но всъщност направи нещо още по-интересно – превърна парите си в разказ за самата държава.

И от края на февруари 2027 г. този разказ ще започне да преминава от ръка на ръка.