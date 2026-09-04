БАКБ стартира информационна кампания за предстоящото вливане на Токуда Банк

След придобиването на Токуда Банк ЕАД от Българо-американска кредитна банка АД, през ноември 2026 г. предстои нейното вливане в БАКБ. Във връзка с това БАКБ стартира информационна кампания, насочена към клиентите на Токуда Банк, клиентите на БАКБ, медиите и цялата общественост.

В унисон с основния приоритет в дейността на БАКБ - грижата за нейните клиенти и поддържането на високи стандарти на обслужване, тя има за цел да осигури плавен и удобен преход за клиентите на Токуда Банк, за да бъдат те спокойни за своите финанси. Затова част от информационната кампания е специална уеб страница, публикувана на корпоративния сайт на банката: https://www.bacb.bg/bg/tokuda-bank-chast-ot-bakb и с лесен достъп до нея от корпоративния сайт на Токуда Банк. Кампанията включва още лична комуникация с всички клиенти на Токуда Банк, информационни материали към медиите, рубрика с публикации в социалните мрежи.

Какво е най-важното, което клиентите на Токуда Банк е добре да знаят във връзка с предстоящото вливане в БАКБ?

Клиентите на Токуда Банк могат да се информират за всичко, свързано с предстоящото вливане в БАКБ чрез уеб страницата, контактния център на БАКБ, комуникация по email и телефон, страниците на двете банки в социалните мрежи. През всички комуникационни канали те могат да се запознаят с най-важното във връзка с процеса и да бъдат спокойни, че:

Условията по техните кредити и депозити ще останат без промяна.

Картите им ще бъдат автоматично заменени с карти Visa - с още повече функционалности, удобства и промоционални предложения и възможности за награди.

Банковите им сметки ще преминат към БАКБ с нов IBAN, за който ще бъдат информирани своевременно, включително чрез лендинг страницата на кампанията за вливане на Токуда Банк.

В повечето случаи няма да е необходимо да предприемат никакви действия. Екипът на БАКБ ще се погрижи за всичко.

Каква информация клиентите на Токуда Банк могат да намерят на уеб страницата?

Клиентите на Токуда Банк могат да намерят детайлна информация за всички продукти и услуги, които ползват към момента, както и новите възможности, които ще имат за сигурно и спокойно банкиране в БАКБ. Информацията е разделена в две основни секции: информация за граждани и информация за бизнеса. Всяка от тях включва най-важните детайли за: сметки и депозити, банкови карти, интернет банкиране, основни документи, пълномощни, такси и комисиони, кредити. Допълнително улеснение за клиентите на Токуда Банк е и специалният конвертор, чрез който те могат да видят новия IBAN на своята сметка. За целта е достатъчно да въведат настоящия си IBAN в Токуда Банк и само за секунди на страницата ще се появи новият IBAN. В секция Новини клиентите на Токуда Банк могат да се информират за актуалната информация за процеса на подготовка и всички етапи, свързани с вливането на банката в БАКБ.

Вливането на Токуда Банк в БАКБ ще позволи на обединената банка да предложи още по-съвременни, сигурни и удобни финансови решения за всички свои клиенти. Запознайте се с всичко най-важно, което предстои и следете за актуална информация на https://www.bacb.bg/bg/tokuda-bank-chast-ot-bakb.