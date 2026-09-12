Ключова промяна в НАП. Кого засяга
Нов законопроект мина на второ четене в парламента
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Нов законопроект мина на второ четене в парламента
Всички важни въпроси за клиентите на банката намират отговори в уеб страница ТОКУДА БАНК: ВЕЧЕ ЧАСТ ОТ БАКБ
Пиперът варира от 60 цента до 2,50 евро, сливите поскъпват пет пъти по пътя до сергията
Достъпът до платформата е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
Дружеството планира да завърши процеса до 31 август 2026 г.
Тиквички вървят по 80 цента, краставици и пъпеши по евро, а малините и боровинките остават най-скъпи
Активиралите план „Смарт“ ще бъдат освободени от такса за обслужване за 12 месеца
Един от водещите застрахователи в България и официалният дилър на най-големия бранд за електрифицирани автомобили в света - Еско Аутомотив, обединяват...
Резултатът от изчисленията цели да представи по-добро разбирането за влиянието от ежедневните покупки върху природата
Дистанционните уреди позволяват ежемесечно, дистанционно и коректно измерване на потребената за периода енергия
Да се смееш или да плачеш
Все повече клиенти избират доставка без куриер и без графици
Платформи използват чужди имена, за да събират пари и чувствителна информация
Като им обясни категорично за рестото
Фалшиви проценти, фалшиви сайтове и излъгани клиенти в месеца на черните отстъпки
Японският производител Toyota разработи нова система
Customer First Compass и All You Can Fly поставят авиокомпанията сред лидерите в европейската авиация
На изложението в Албена ще бъдат показани продукти и услуги в подкрепа на енергийната трансформация на общините
Над 6000 продукта са достъпни онлайн в четири града – София, Пловдив, Варна и Плевен
Засяга битовите клиенти