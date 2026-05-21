Клиентите на BYD ще ползват преференции за автомобилните застраховки на Евроинс    

Един от водещите застрахователи в Източна Европа - ЗД Евроинс АД (Евроинс България), сключи споразумение за партньорство с Еско Аутомотив ЕООД, официален дилър в България на най-големия производител на електрифицирани автомобили в света - BYD, и собственик на първия шоурум в страната на популярната глобална марка за електрически и хибридни коли.

Съгласно споразумението, собствениците на автомобили с марката BYD ще могат да се възползват от специални условия за застраховки в Евроинс.

„Ние подкрепяме зелените политики и насърчаваме използването на модерни и екологични автомобилни технологии, които намаляват вредните емисии и подобряват средата за живот. С пазарната си позиция на глобално равнище, BYD има ключова роля за развитието на електрическата мобилност и прехода към зелена икономика. Това е партньорство, което носи реални и измерими ползи на клиентите на BYD - предоставяме не само специални условия, но и грижа и спокойствие на пътя“, коментира Йоанна цонева, изпълнителен директор на Евроинс.

„Все повече български граждани проявяват интерес към хибридните и електрическите автомобили на BYD, като търсят надеждни решения за мобилност, съчетаващи модерни технологии, икономичност и грижа за околната среда. Радваме се, че заедно с Евроинс можем да предложим цялостно решение – модерен автомобил на най-големия производител на електрифицирани коли в света и сигурна застраховка при специални условия за нашите клиенти“, допълни Атанас Желязов, бранд мениджър на Еско Аутомотив, официален дилър на BYD и собственик на първия шоурум на марката в България.

Евроинс има амбиция и преговаря за стратегическо партньорство с BYD в полза на клиентите на двата бранда на всички европейски пазари, на които застрахователят оперира.

