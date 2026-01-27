ДЗИ предлага програмата „EвроХоризонт 6“

Компаниите от KBC Group в България предлагат поредния атрактивен финансов продукт на пазара, който съчетава застраховка живот и инвестиция. „ЕвроХоризонт 6“ от ДЗИ е възможност за всички граждани с отговорно отношение към своето бъдеще и финанси да инвестират средства в инструмент, който позволява получаването на доходност, надхвърляща текущите лихви депозитите при относително ниско ниво на риск.

Избралите продукта ще получат професионално управление на своите средства, които ще бъдат инвестирани в дялове от Optimum Fund World Selection 100-1 – инвестиционен фонд с фиксирана начална и крайна дата. Потенциалната възвращаемост се постига посредством инвестирането в суапове на селекция от 30 световни компании в областта на финанси, строителство, здравеопазване, енергетика и други. Фондът преследва две инвестиционни цели - да изплати при падежа 100% от първоначалната инвестиция и да постигне възможна капиталова печалба, която при определени условия може да достигне максимум от 50% от нетната инвестирана сума. Важна характеристика на „ЕвроХоризонт 6“ е, че в края на срока на договора нетната инвестирана сума* се запазва, независимо от представянето на кошницата от 30 акции.

Възможност за участие в „ЕвроХоризонт 6“ имат лица на възраст от 18 до 70 години, които могат да закупят програмата във всеки клон на ОББ или ДЗИ от до 16 февруари и да направят своята разумна инвестиция за бъдещето. Минимална сума за участие е 2500 евро, а срокът на програмата е 5 години и 5 дни с падеж на 28.02.2031 г. Встъпителна такса е 2% от инвестиционната премия при покупка на „ЕвроХоризонт 6“ или 1% от инвестиционната премия при покупка на „ЕвроХоризонт 6“ заедно с „ЕвроБъдеще“. При откуп таксата е 5% от изтеглената сума, като право на откуп се придобива непосредствено след началото на договора.

Рисковата част на „ЕвроХоризонт 6“ предоставя застрахователна защита в случай на неблагоприятно събитие – “загуба на живот вследствие на злополука”. В такъв случай застрахователят изплаща застрахователна сума**, която е равна на три пъти размера на еднократната застрахователна премия, но не повече от 75 000 евро и стойността на притежаваните инвестиционни дялове, изчислена по цена на дял към първата дата на оценка на фонда след обявяване на събитието.

*Нетната инвестирана сума представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия, покриваща административните разходи на Застрахователя. Нетна инвестирана сума = Еднократна застрахователна премия - Рисковата премия - Встъпителната такса.

**Застрахователна сума (лимит на отговорност) е договорената и посочена в застрахователната полица парична сума, представляваща горна граница на отговорността на Застрахователя към Застрахования или Ползващото се лице. Размерът на минималната и максимална застрахователна сума се определя от Застрахователя.

Допълнителна информация за условията и възможностите на „ЕвроХоризонт 6“ може да бъде получена безплатно във всеки клон на ОББ или ДЗИ или на www.ubb.bg/www.dzi.bg.

