Търговски шеф предупреди! Идва повишаване на цените

Александър Дончев очаква хлябът да поскъпне с 10-20%, а млечните продукти – с 5–10%

Търговски шеф предупреди! Идва повишаване на цените
14 мар 26 | 9:00
Фатме Мустафова

Идва сериозен удар по джоба на българина.

Заради кризата в Близкия изток цените на горивата тръгнаха нагоре. Как това се отразява на сметките ни в магазина?

„Засега поскъпване на хранителните продукти от първа необходимост няма, но се очаква”, заяви в "Събуди се" председателят на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България – Александър Дончев.

Индикации за предстоящо поскъпване имало от хлебопроизводителите и от млекопреработвателите. Причината е както цените на горивата, така и на  електрическата енергия. Всичко това оскъпява разходите за транспорт и за склад.

Дончев очаква хлябът да поскъпне с 10-20%, а млечните продукти – с 5–10%.

Автор Фатме Мустафова

Още по тема Бизнес
Десетки млади хора от София се срещнаха с представители на бизнеса в рамките на инициативата "Среща с големия бизнес"

Десетки млади хора от София се срещнаха с представители на бизнеса в рамките на инициативата "Среща с големия бизнес"

Като част от активностите по образователната програма #YouthEmpowered гост-лектор от екипа на Кока-Кола ХБК България разказа история за избори, преди...

11 март | 8:30
Още от Бизнес
