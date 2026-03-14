Търговски шеф предупреди! Идва повишаване на цените

Идва сериозен удар по джоба на българина.

Заради кризата в Близкия изток цените на горивата тръгнаха нагоре. Как това се отразява на сметките ни в магазина?

„Засега поскъпване на хранителните продукти от първа необходимост няма, но се очаква”, заяви в "Събуди се" председателят на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България – Александър Дончев.

Индикации за предстоящо поскъпване имало от хлебопроизводителите и от млекопреработвателите. Причината е както цените на горивата, така и на електрическата енергия. Всичко това оскъпява разходите за транспорт и за склад.

Дончев очаква хлябът да поскъпне с 10-20%, а млечните продукти – с 5–10%.

