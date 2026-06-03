Топ индустриалец от Гана огледа наш град. Златен завод

Топ индустриалец от Гана може изцяло да преобрази Сопот, инвестирайки в нов завод за дронове и леки самолети.

Делегация от Гана, придружена от представител на чешката авиационна индустрия, посети община Сопот с конкретни инвестиционни намерения, съобщиха от общината в официалния си профил във Facebook.

Визитата, водена от председателя на Българо-Ганайската търговска и индустриална камара Таня Китик, е първа по рода си за високопоставените бизнесмени у нас, предаде Darik Business Review.

Гостите се срещнаха с кмета на Сопот Станислав Стоенчев, пред когото споделиха своите планове, а той заяви готовността на общината да подкрепи установяването на чуждестранен бизнес на нейна територия.

Дронове и самолети

Особен интерес предизвика срещата с чешкия предприемач Игор Стратил - съсобственик и изпълнителен директор на AIRPLANES AFRICA LIMITED.

Неговата компания, която е партньор на Българо-Ганайската камара в Гана, проявява интерес към изграждане на мощности за сглобяване на дронове, както и на леки и ултра леки самолети в България.

По настояване на председателя на камарата Таня Китик, която е родом от Сопот, се обсъжда тези мощности да бъдат разположени именно на територията на общината.

"За мен е важно всяка инвестиционна възможност, която може да се реализира в България, да намери своето място в Сопот. Това е моят град и аз ще направя всичко възможно да не изпускаме нито един шанс за неговото развитие“, каза Китик.

По инициатива на камарата, AIRPLANES AFRICA LIMITED вече си сътрудничи с Редфорд Юнивърсити в Акра за разработване на специализирани обучителни програми за авиационни кадри, включително оператори, механици и специалисти по поддръжка на летателни апарати.

Конкретни планове за развитие в Сопот

По време на срещата с кмета Стоенчев бяха обсъдени конкретни стъпки за реализация на проектите в Сопот. Сред обсъжданите теми бяха:

Инвестиция в модерна производствена база.

Възможности за данъчни облекчения и подходящи инфраструктурни условия.

Създаване на обучителен център за оператори на безпилотни летателни апарати.

Изграждане на логистичен хъб за дронове.

Бяха разгледани и възможностите за приложение на дронове в селското стопанство, по-специално в розопроизводството, като се предвижда подготовката на пилотен проект с местни производители. Обсъдена беше и идея за побратимяване на Сопот с чешка община с традиции в авиацията.

Разширяване на партньорствата с Гана

С представителите на ганайската делегация кметът обсъди широк кръг от теми за сътрудничество, включително побратимяване с ганайска община, обучение на специалисти от Гана в местни предприятия и търговия с българско розово масло срещу ганайско масло от ший за козметичната индустрия. Дискутирани бяха и съвместни участия в изложения и развитие на културно-историческия туризъм.

Таня Китик информира, че ганайските бизнесмени вече имат подписани договори с „Арсенал“ – Казанлък и „Транс Армъри“ – Сопот, както и споразумения за представителство на фармацевтични продукти в Гана и договори с козметични компании за доставка на масло от ший.

В рамките на визитата беше подписано и споразумение за сътрудничество с медийната компания, собственик на телевизиите Код Фешън, Код Здраве и Код Бизнес. То предвижда обмен на съдържание, технологии и съвместни продукции.

Кои са членовете на делегацията?

В състава на делегацията влизат водещи предприемачи и експерти:

Д-р Ърнест Офори Сарпонг – един от най-влиятелните индустриалци в Гана и Западна Африка, съосновател на компании в различни сектори и собственик на Special Ice Company Limited и United Television (UTV).

Нана Яу Кутин Санву – финансов ръководител с над 25-годишен опит в корпоративното банкиране.

Родни Сент Акуей – банкер и експерт по корпоративно управление на големи инвестиционни проекти.

Лорънс Куадво Дансо Долу Младши – финансист и директор в корпоративната структура на д-р Сарпонг.

Д-р Мартин Лутър Обенг – собственик на Редфорд Юнивърсити – Акра.

Игор Стратил – чешки бизнесмен, съсобственик и изпълнителен директор на AIRPLANES AFRICA LIMITED.

Очаква се след две седмици да пристигне нова група от Гана, включваща представители на отбранителния сектор и членове на парламента.

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