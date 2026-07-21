Габриела Попова: Хората харесват Britos заради чистия вкус и качеството

Габриела Попова е собственик и управител на пивоварна ,,Бритос“ ЕООД. Тя е първата и единствена жена, избрана за член на Управителния съвет на Пивоварите на Европа. Организацията e основана през 1958 г. и днес обединява националните асоциации на производителите на бира от всички страни на ЕС, Великобритания, Норвегия и Швейцария. Изборът на Габриела Попова е голяма чест и признание за българските пивовари. В новото си амплоа тя представлява страните от Централна и Източна Европа, като продължава да е и член на УС на Съюза на пивоварите в България от 2014 г.

Едновременно с престижната международна позиция Габриела Попова вече 13 години управлява пивоварната компания ,,Бритос“ във Велико Търново. През 2013 г. с лидерската роля на Попова ,,Бритос“ ЕООД е обявена за най-динамично развиващата се компания в България, както и е отличена с наградата Инвеститор на годината на Българската агенция за инвестиции.

Най-трудно бе за изградим доверие

Все повече хора търсят нови вкусове, премиум продукти или безалкохолни варианти

Никога не съм гледала на себе си като на “жената в пивоварството”. Просто си върша работата

- Г-жо Попова, „Бритос“ ЕООД е относително млада пивоварна - започва своята история през 2012 г. Кое беше най-трудното при изграждането на една нова пивоварна в България?

- Най-трудното беше да изградим доверие. Когато си нов на пазара, хората все още не познават продукта ти и трябва да ги убедиш, че си заслужава да те изберат. От друга страна, изграждането на една пивоварна е сложен процес – от технологиите и оборудването до намирането на правилните хора. Но именно тези първи години ни научиха да бъдем търпеливи и последователни.

- Още през 2013 г. „Бритос“ ЕООД бе обявена за най-динамично развиващата се компания в България. Как го постигнахте и какви са новите цели на пивоварната?

- Мисля, че успехът дойде, защото още от самото начало имахме ясна идея каква бира искаме да произвеждаме и не правехме компромиси с качеството. Не сме гонели растеж на всяка цена. По-важно за нас винаги е било хората да опитат Britos и да поискат да я купят отново. Днес целта ни е същата – да продължим да развиваме марката устойчиво и да оправдаваме доверието на потребителите.

- От самото начало до днес Britos залага на високата автоматизация… Какво още правите, за да задържите високия си стандарт?

- Технологиите са важни, но сами по себе си не правят добра бира. Най-важни са хората и дисциплината. Следим всяка стъпка от производството, работим само с качествени суровини и не допускаме компромиси, дори когато това понякога струва повече. Вярвам, че потребителите усещат тази последователност.

- Малцина знаят, че всеки чувал със зърно се носи внимателно на ръце. Кои са технологичните тайни на най-добрата бира?

- Не бих ги нарекла тайни. По-скоро са уважение към процеса и внимание към детайла. В пивоварството няма маловажни неща – от качеството на малца и хмела до времето за ферментация. Понякога именно малките детайли правят голямата разлика.

- Britos работи по рецептура, разработена с участието на VLB Berlin. С какво още се отличава марката и защо българите я предпочитат?

- За нас това беше много добра основа, но рецептата сама по себе си не е достатъчна. Най-важното е да я следваш стриктно всеки ден. Мисля, че хората харесват Britos, защото знаят какво получават – чист вкус, качествени суровини и постоянство. Това доверие се изгражда трудно, но е най-ценният ни капитал.

- Разчупихте традицията на пивоварната индустрия. Вие сте първата жена в борда на пивоварите в Европа. Как Ви приеха?

- Никога не съм гледала на себе си като на “жената в пивоварството”. Просто върша работата си така, както смятам, че трябва да се върши. В началото вероятно имаше известно любопитство, но когато покажеш знания, последователност и резултати, това бързо остава на заден план.

- Как се промени вкусът на българина към бирата през последните десетилетия?

- Според мен българският потребител стана много по-взискателен. Днес хората се интересуват как е произведена бирата, какви суровини се използват и търсят по-разнообразни стилове. Това е положителна промяна, защото стимулира всички производители да се развиват.

- Все по-често говорим за премиум, крафт и безалкохолна бира. Какви са тенденциите?

- Пазарът определено става по-разнообразен. Все повече хора търсят нови вкусове, премиум продукти или безалкохолни варианти. Но независимо от тенденциите, едно нещо не се променя – добрата бира винаги ще има своите почитатели. Нашата задача е да се развиваме, без да губим това, което стои в основата на марката.

- Как влияят климатичните промени върху качеството и добивите на пивоварния ечемик и хмела?

- Това вече е реалност за цялата индустрия. Климатът влияе върху реколтите и качеството на суровините, затова работим с внимателно подбрани доставчици и планираме много по-дългосрочно.

- България може ли сама да осигурява необходимите суровини?

- Имаме добри производители, особено при ечемика, но пивоварството винаги е било международен бизнес. Най-важното е суровините да отговарят на стандарта, който е поставен. Именно това гарантира качеството на крайния продукт.

- Българската пивоварна индустрия празнува 145 години. Какво е най-голямото ѝ постижение?

- Че успя да се развива, без да губи традициите си. Въпреки конкуренцията, всички български производители работят с уважение, заедно във всички каузи. Днес българските пивовари работят със съвременни технологии и произвеждат бира на европейско ниво. Това е резултат от много години натрупан опит и труд.

- С какво българската бира днес е различна от тази отпреди 30 или 50 години?

- Днес технологиите позволяват много по-прецизен контрол на качеството и много по-голямо разнообразие. Но хубавото е, че най-важните принципи са останали същите – добри суровини, добра технология и достатъчно време за всяка бира.

- Кои традиции са останали непроменени въпреки навлизането на високите технологии?

- Уважението към самия процес. Машините могат да помогнат много, но не могат да заместят търпението и вниманието към детайла. Добрата бира и днес се прави със същата грижа, както преди десетилетия.

- Какво бихте искали да остави вашето поколение пивовари на следващото?

- Бих искала да оставим увереността, че в България могат да се създават марки с изключително високо качество, които се развиват успешно. Ако сме допринесли с нещо, надявам се то да е именно това разбиране, че качеството винаги трябва да бъде на първо място.