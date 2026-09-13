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Пивовари дариха 1,2 млн. лева

Пивовари дариха 1,2 млн. лева

София 1,2 млн. лв. инвестиции за социални дейности са направили членовете на Съюза на пивоварите през тази година. С парите са направени дарения за со...

20 ноември | 17:54
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