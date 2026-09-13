Габриела Попова: Хората харесват Britos заради чистия вкус и качеството
Българинът стана много по-взискателен, интересува се къде и произведено пивото и от какви суровини
Следете всички новини, анализи и коментари за Пивовари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българинът стана много по-взискателен, интересува се къде и произведено пивото и от какви суровини
Производителите пуснаха 20 нови марки за година, а продажбите на безалкохолна бира растат с двуцифрени темпове
Пазарът вече не живее само със светло пиво
Пивото било заплата, Клеопатра му слага данък. Първите пивовари били жени
Българите консумират средно по 370 бутилки напитки на човек годишно – значително повече от средното за Европа
Църквата отбелязва деня на патрона на пивовари и ресторантьори
Пивовари, пилоти, полицаи, данъчни и индустриалци спират работа
Компаниите инвестират за осъществяването на прехода към депозитна система
традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“
Съюзът на пивоварите с нова инициатива за разделно събиране на пластмасови бутилки
Пророк Илия се понесъл жив с огнена колесница на небето
Анализаторите прогнозират икономически и социални предизвикателства за бирената индустрия
Все повече потребители определят пивото като напълно натурална напитка, съвместима с балансирания начин на живот България се нарежда на 14-то място п...
Семейна спортна инициатива ще събере деца и техните родители на 18 септември 2015 г. в Княжевската градина в София. Събитието е организирано от Съюза...
София 1,2 млн. лв. инвестиции за социални дейности са направили членовете на Съюза на пивоварите през тази година. С парите са направени дарения за со...
Средно по 74 литра бира на човек сме изпили миналата година
Като част от политиките си за социална отговорност Съюзът на пивоварите в България (СПБ) реализира дългосрочна програма за превенция употребата на алк...
Като част от политиките си за социална отговорност Съюзът на пивоварите в България (СПБ) реализира дългосрочна програма за превенция употребата на алк...
София. През 2013 година членовете на Съюза на пивоварите са направили инвестиции за 57 млн. лв. лева в индустрията, съобщи пред „Фокус" председателят...