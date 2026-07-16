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Светът на бирата! СТАНДАРТ с два вестника на цената на един

Пивото било заплата, Клеопатра му слага данък. Първите пивовари били жени

Светът на бирата! СТАНДАРТ с два вестника на цената на един
16 юли 26 | 19:31
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Мира Иванова

За да има мира, трябва бира. Какво е лятото без кехлибарения еликсир! А знаете ли, че той е единствената напитка, която си има цели 4 богини - шумерската Нинкаси, келтската Деа Латис, египетската Нефтис, месопотамската Сирис?!

По повод 145-години пивоварна индустрия, който браншът отбелязва на 20 юли, Илинден по стар стил, „Стандарт“ излиза на 17 юли 2026 г., петък, с два вестника на цената на един. Първият е традиционното седмично издание с горещи анализи,  остри коментари и четива за лятото. Втория вестник е уникалното издание „Светът на бирата“, който разказва 13000-а история на любимото питие.

В него ще намерите:

  • История на бирата – тя била заплата и дар за боговете

  • Първите пивовари били жени

  • Октоберфест пие 6 милиона литра

  • Ивана Радомирова: Бирата е част от Бранд България

  • Видовете бира и най-вкусните рецепти с пиво

  • Къде е най-голямата халба в света, висока цели 6 метра.

  • Бирените рекорди – за колко секунди се пие литър пиво

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО ИЗДАНИЕ „СВЕТЪТ НА БИРАТА“ - на сергиите във всички бензиностанции, големите вериги и малките квартални магазинчета

Смешки, размисли и страсти: Мъжът без бира е като цвете без вода

  • Бирата е най-великото изобретение. Колелото също не е зле, но не върви с пържени картофки.

  • Трябва да си знаеш мярката при пиене на бира, иначе може да изпиеш по-малко.

  • Консумирайте жените с бира и бирата - без жени.

  • В бирата се крие силата, във виното мъдростта, а във водата - микробите.

  • С бира и колибата е рай.

  • По-добре бира в ръката, отколкото жена на телефона.

  • Мъжът без бира е като цвете без вода.

  • Пий бира, пък парите ще си дойдат.

  • Бирата не е кафе, една чаша не е достатъчна.

  • Половин час здравословен смях не замества литър бира.

  • За нормалния човек една бира е таман, две бири са много, а три бири са малко.

  • Бирата не може да е твърде много – просто тоалетната е твърде далеч.

  • Море от бира не стига – по-добре океан.

  • Изяж един кашон шоколад и ще разбереш, колко по-добре е да изпиеш каса бира.

  • Националното самосъзнание може да има различен цвят, плътност и алкохолно съдържание.

  • Безалкохолната бира е първата крачка към гумената кукла.

  • От хубава бира на човек и сутринта му се живее.

  • Бирата е течно щастие.

  • Погледнете света през бира и той ще ви се стори златен.

  • Мъж без бира – като сватба без право хоро.

  • Животът без бира е като бирата без мезе.

  • Ден без бира е загубен ден.

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Автор Мира Иванова

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