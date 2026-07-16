Светът на бирата! СТАНДАРТ с два вестника на цената на един

За да има мира, трябва бира. Какво е лятото без кехлибарения еликсир! А знаете ли, че той е единствената напитка, която си има цели 4 богини - шумерската Нинкаси, келтската Деа Латис, египетската Нефтис, месопотамската Сирис?!

По повод 145-години пивоварна индустрия, който браншът отбелязва на 20 юли, Илинден по стар стил, „Стандарт“ излиза на 17 юли 2026 г., петък, с два вестника на цената на един. Първият е традиционното седмично издание с горещи анализи, остри коментари и четива за лятото. Втория вестник е уникалното издание „Светът на бирата“, който разказва 13000-а история на любимото питие.

В него ще намерите:

История на бирата – тя била заплата и дар за боговете

Първите пивовари били жени

Октоберфест пие 6 милиона литра

Ивана Радомирова: Бирата е част от Бранд България

Видовете бира и най-вкусните рецепти с пиво

Къде е най-голямата халба в света, висока цели 6 метра.

Бирените рекорди – за колко секунди се пие литър пиво

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО ИЗДАНИЕ „СВЕТЪТ НА БИРАТА“ - на сергиите във всички бензиностанции, големите вериги и малките квартални магазинчета

Смешки, размисли и страсти: Мъжът без бира е като цвете без вода