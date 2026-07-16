Светът на бирата! СТАНДАРТ с два вестника на цената на един

За да има мира, трябва бира. Какво е лятото без кехлибарения еликсир! А знаете ли, че той е единствената напитка, която си има цели 4 богини - шумерската Нинкаси, келтската Деа Латис, египетската Нефтис, месопотамската Сирис?!
По повод 145-години пивоварна индустрия, който браншът отбелязва на 20 юли, Илинден по стар стил, „Стандарт“ излиза на 17 юли 2026 г., петък, с два вестника на цената на един. Първият е традиционното седмично издание с горещи анализи, остри коментари и четива за лятото. Втория вестник е уникалното издание „Светът на бирата“, който разказва 13000-а история на любимото питие.
В него ще намерите:
История на бирата – тя била заплата и дар за боговете
Първите пивовари били жени
Октоберфест пие 6 милиона литра
Ивана Радомирова: Бирата е част от Бранд България
Видовете бира и най-вкусните рецепти с пиво
Къде е най-голямата халба в света, висока цели 6 метра.
Бирените рекорди – за колко секунди се пие литър пиво
НЕ ПРОПУСКАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО ИЗДАНИЕ „СВЕТЪТ НА БИРАТА“ - на сергиите във всички бензиностанции, големите вериги и малките квартални магазинчета
Смешки, размисли и страсти: Мъжът без бира е като цвете без вода
Бирата е най-великото изобретение. Колелото също не е зле, но не върви с пържени картофки.
Трябва да си знаеш мярката при пиене на бира, иначе може да изпиеш по-малко.
Консумирайте жените с бира и бирата - без жени.
В бирата се крие силата, във виното мъдростта, а във водата - микробите.
С бира и колибата е рай.
По-добре бира в ръката, отколкото жена на телефона.
Мъжът без бира е като цвете без вода.
Пий бира, пък парите ще си дойдат.
Бирата не е кафе, една чаша не е достатъчна.
Половин час здравословен смях не замества литър бира.
За нормалния човек една бира е таман, две бири са много, а три бири са малко.
Бирата не може да е твърде много – просто тоалетната е твърде далеч.
Море от бира не стига – по-добре океан.
Изяж един кашон шоколад и ще разбереш, колко по-добре е да изпиеш каса бира.
Националното самосъзнание може да има различен цвят, плътност и алкохолно съдържание.
Безалкохолната бира е първата крачка към гумената кукла.
От хубава бира на човек и сутринта му се живее.
Бирата е течно щастие.
Погледнете света през бира и той ще ви се стори златен.
Мъж без бира – като сватба без право хоро.
Животът без бира е като бирата без мезе.
Ден без бира е загубен ден.