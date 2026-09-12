Всичко за Била

Следете всички новини, анализи и коментари за Била. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Бизнес Политика
BILLA инвестира 200 млн. лв.

BILLA инвестира 200 млн. лв.

BILLA е увеличила оборота си в България с 4,8% през 2014 г. и смята да вложи в страната близо 200 млн. лв. в близките години. Двете вериги на германск...

09 април | 18:15
0 коментара
5905
Екшън пред Била в Търново

Екшън пред Била в Търново

Велико Търново. Мъж с полицейска униформа е задържан при полицейска операция в района на магазин „Била" във Велико Търново. Около 15 ч. днес очевидци...

14 май | 15:52
0 коментара
17157