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Пивото било заплата, Клеопатра му слага данък. Първите пивовари били жени
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Пивото било заплата, Клеопатра му слага данък. Първите пивовари били жени
Глобата е в размер на 405 936 лв.
BILLA България стартира кампания в подкрепа на децата от SOS Детски селища. Веригата вече дари 10 000 лв. на сдружението, като есента предстои допълни...
Над 52 000 лв. бяха събрани от концерта "Звезди пеят за България", организиран от BILLA България. Концертът се проведе на 31 май в зала "Арена Армеец"...
Министерствата на земеделието, на туризма и на културата заявиха подкрепата си за националната кампания на BILLA "Ние обичаме България". Това стана на...
BILLA е увеличила оборота си в България с 4,8% през 2014 г. и смята да вложи в страната близо 200 млн. лв. в близките години. Двете вериги на германск...
Велико Търново. Мъж с полицейска униформа е задържан при полицейска операция в района на магазин „Била" във Велико Търново. Около 15 ч. днес очевидци...