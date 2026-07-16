Ерлинг Холанд се прибра с препариран енот, който държи бутилка уиски

Ерлинг Холанд отново успя да привлече вниманието – този път не само с изявите си на терена, а и с необичаен сувенир. След края на участието си на Световното първенство норвежката футболна звезда се завърна в родината си с препарирана миеща мечка, държаща бутилка уиски.

Футболистът беше заснет при пристигането си в Осло, докато слизаше от самолета с необичайния си спътник. Снимките и видеата бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха хиляди коментари.

Самият Холанд се включи в шегата с публикация в X, където написа:

„Последва ме до вкъщи.“

Към публикацията той добави емоджита на миеща мечка и смеещо се лице.

It followed me homepic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Феновете избират име

Нападателят реши да превърне забавния момент в игра с почитателите си и ги попита в Instagram Stories как трябва да се казва миещата мечка.

Сред предложените имена бяха:

Cowboy

Ranger

TEX

R.O.W. (Raccoon on Wheels)

Последното вероятно е препратка към популярния норвежки празничен жест с имитация на гребане, който стана хит по време на турнира.

Струва около 750 долара

Интернет потребители бързо откриха откъде е закупен необичайният сувенир.

Оказва се, че препарираната миеща мечка, известна като Whiskey Raccoon, се продава в магазина Wild Bill's Western Store в Далас, щата Тексас, на цена около 750 долара.

По-рано по време на турнира Холанд публикува в Snapchat видео с предмет, който изглежда е същата препарирана миеща мечка.

От магазина също реагираха с чувство за хумор, като споделиха, че посещението на норвежкия нападател е предизвикало огромен интерес сред клиентите.

Турнир, който изстреля Холанд сред звездите

Освен с необичайния сувенир, Ерлинг Холанд привлече вниманието и с представянето си на терена.

Нападателят беше сред най-коментираните футболисти на турнира, след като помогна на Норвегия да достигне до четвъртфиналите, където тимът отстъпи с 1:2 на Англия след оспорван двубой.

Изглежда обаче, че дори след последния съдийски сигнал Холанд продължава да намира начин да бъде в центъра на вниманието – този път благодарение на една необичайна миеща мечка.