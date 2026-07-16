Ерлинг Холанд се прибра с препариран енот, който държи бутилка уиски

Ерлинг Холанд отново успя да привлече вниманието – този път не само с изявите си на терена, а и с необичаен сувенир. След края на участието си на Световното първенство норвежката футболна звезда се завърна в родината си с препарирана миеща мечка, държаща бутилка уиски.
Футболистът беше заснет при пристигането си в Осло, докато слизаше от самолета с необичайния си спътник. Снимките и видеата бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха хиляди коментари.
Самият Холанд се включи в шегата с публикация в X, където написа:
„Последва ме до вкъщи.“
Към публикацията той добави емоджита на миеща мечка и смеещо се лице.
It followed me homepic.twitter.com/IwMhgv0CAb— Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026
Феновете избират име
Нападателят реши да превърне забавния момент в игра с почитателите си и ги попита в Instagram Stories как трябва да се казва миещата мечка.
Сред предложените имена бяха:
Cowboy
Ranger
TEX
R.O.W. (Raccoon on Wheels)
Последното вероятно е препратка към популярния норвежки празничен жест с имитация на гребане, който стана хит по време на турнира.
Струва около 750 долара
Интернет потребители бързо откриха откъде е закупен необичайният сувенир.
Оказва се, че препарираната миеща мечка, известна като Whiskey Raccoon, се продава в магазина Wild Bill's Western Store в Далас, щата Тексас, на цена около 750 долара.
По-рано по време на турнира Холанд публикува в Snapchat видео с предмет, който изглежда е същата препарирана миеща мечка.
От магазина също реагираха с чувство за хумор, като споделиха, че посещението на норвежкия нападател е предизвикало огромен интерес сред клиентите.
Турнир, който изстреля Холанд сред звездите
Освен с необичайния сувенир, Ерлинг Холанд привлече вниманието и с представянето си на терена.
Нападателят беше сред най-коментираните футболисти на турнира, след като помогна на Норвегия да достигне до четвъртфиналите, където тимът отстъпи с 1:2 на Англия след оспорван двубой.
Изглежда обаче, че дори след последния съдийски сигнал Холанд продължава да намира начин да бъде в центъра на вниманието – този път благодарение на една необичайна миеща мечка.