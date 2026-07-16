Българите работят най-кратко в ЕС

България е сред страните в Европейския съюз с най-кратък очакван трудов живот. Според най-новите данни на Евростат българите ще работят средно 34,6 години – показател, по-нисък единствено от този в Румъния и Италия.

В същото време средната очаквана продължителност на трудовия живот в Европейския съюз продължава да нараства и през 2025 г. достига 37,5 години, спрямо 37,2 години година по-рано.

За последното десетилетие европейците са увеличили средната си трудова активност с 2,3 години – от 35,2 години през 2016 г. до 37,5 години през 2025 г.

Нидерландия е №1

Най-дълъг очакван трудов живот имат жителите на Нидерландия, които средно работят 44 години.

Следват:

Швеция – 43,4 години

Дания – 42,6 години

Естония – 41,5 години

Ирландия – 40,7 години

Германия – 40,2 години

Финландия – 40,1 години

В тези държави хората остават активни на пазара на труда поне 40 години.

България е на дъното

На другия полюс е България.

С очакван трудов живот от 34,6 години страната ни заема предпоследно място в Европейския съюз, като единствено Румъния (32,7 години) и Италия (33,0 години) са с по-ниски показатели.

Данните показват сериозна разлика от близо 10 години между България и лидера Нидерландия.

Българските мъже работят най-кратко

При мъжете ситуацията е още по-неблагоприятна.

Средно в ЕС мъжете работят 39,5 години, докато в България очакваната продължителност на трудовия живот е едва 35,9 години – най-ниската в целия Европейски съюз.

След България се нареждат Румъния с 36 години и Хърватия с 36,3 години.

За сравнение, мъжете в Нидерландия работят средно 45,9 години, а тези в Швеция и Дания – по 44,5 години.

Жените остават по-дълго на пазара на труда

Средната очаквана продължителност на трудовия живот при жените в ЕС е 35,4 години.

Най-дълго работят жените в:

Швеция – 42,3 години

Нидерландия – 41,9 години

Естония – 41,8 години

Най-кратък трудов живот е отчетен в:

Италия – 28,4 години

Румъния – 29,1 години

Гърция – 31,8 години

Какво показват данните?

Показателят на Евростат измерва очаквания брой години, през които човек ще бъде част от пазара на труда, като отчита заетостта в различните възрастови групи.

Статистиката е важен индикатор за състоянието на пазара на труда, демографските тенденции и икономическата активност в отделните държави.

Разликите между страните се влияят от редица фактори, сред които възрастта на навлизане на пазара на труда, нивата на заетост, безработицата, ранното пенсиониране и участието на жените в икономиката.