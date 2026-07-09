Без ТikTok до 16 години! Депутати режат социалните мрежи, парламентът кипи

След като Австралия, Норвегия, Франция САЩ, Дания и други държави въведоха възрастово ограничение за използването на социалните мрежи, и депутатите от ГЕРБ - СДС внесоха в парламента специален закон. С него се предвижда да бъде сложен край на използването на социални мрежи за деца до 16-годишна възраст.

Народното събрание веднага закипя от най-различни коментари. Проектът отприщи дискусии между парламентарните групи

Депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов заяви, че парламентарната група на коалицията му подкрепя идеята за ограничаване на вредното влияние на социалните мрежи върху децата, но смята, че трябва да бъде намерено най-доброто техническо решение.

„Диагнозата е вярна, проблем със социалните мрежи има. Те, особено върху децата, имат изключително негативно влияние“, каза Божанов. Той припомни, че ДБ вече е внесла законопроект за цифров портфейл и има собствени предложения за ограничаване на пристрастяващите механизми в социалните платформи.

„Всички имаме консенсус по проблема, но нямаме непременно консенсус по техническото решение. Затова трябва да има работна група към Комисията по иновации и дигитална трансформация, която заедно с институциите и всички партии да намери най-адекватното решение“, заяви той.

По думите му предстои да се прецени дали ще се стигне до пълна забрана за достъп на деца под 16 години до социалните мрежи или до друг модел на ограничения. „Техническите решения ще ги намерим. Важно е, че всички сме на една страна - проблемът е голям, а психическото здраве и развитието на децата са на първо място“, подчерта Божанов.

ПГ на „Възраждане“ подкрепя по принцип идеята за ограничаване на използването на мобилни телефони в училище и достъпа на деца до социалните мрежи, но смята, че предложеният от ГЕРБ-СДС законопроект съдържа редица неясни текстове, които трябва да бъдат прецизирани. Това заявиха депутатите от групата на "Възраждане" Ангел Янчев и Георги Георгиев.

Пред журналисти в парламента депутатите припомниха, че още през ноември 2025 г. „Възраждане“ е внесла собствен законопроект за забрана на смартфоните за учениците до VII клас.

„Още през ноември миналата година от „Възраждане“ внесохме законопроект за забрана на телефоните с операционни системи за учениците до седми клас. Сега ГЕРБ-СДС предлага забрана за всички ученици от първи до дванадесети клас, но с множество изключения“, каза Янчев.

„По принцип сме „за“, но с много забележки към внесените текстове. Необходимо е много по-голямо прецизиране“, заяви още той.

Депутатът отбеляза, че според Закона за закрила на детето всички лица под 18 години са деца, докато в законопроекта се прави разграничение между различни възрастови групи.

Георги Георгиев посочи, че не е ясно какви точно мобилни устройства ще бъдат забранени.

„Ние смятаме, че трябва да се забранят устройствата с операционни системи. Обикновените телефони с копчета да могат да се използват, особено когато става дума за деца със здравословни проблеми или увреждания“, каза той.

Според него законопроектът на ГЕРБ-СДС съдържа и сериозни слабости по отношение на социалните мрежи.

„Текстовете са доста неясни и начинът, по който са написани, позволява забраните лесно да бъдат заобиколени. В момента се предлагат едни мъртвородени текстове, които няма да свършат работа“, заяви Георгиев.

Относно платформите Ангел Янчев припомни критиките на партията към използването на образователната Scratch, която според него допуска регистрация с различни полови идентичности.

От „Възраждане“ заявиха, че ако законопроектът бъде приет на първо четене, ще предложат свои изменения между двете четения с цел текстовете да бъдат прецизирани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com