ДПС сезира Комисията по граждански свободи в ЕП за PNR-гейт на Демерджиев

Делегацията на ДПС в Страсбург проведе среща с Хавиер Сарсалехос, председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент.

По време на срещата представителите на ДПС запознаха председателя на комисията с подадените от тях сигнали до всички компетентни европейски институции, както и до Европол и Интерпол, относно безпрецедентния теч и мащабната злоупотреба с лични данни на граждани на Европейския съюз и трети държави по т.нар. „PNR-гейт“.

Те подчертаха необходимостта от задълбочена и безпристрастна проверка на всички изнесени факти и обстоятелства, предвид сериозността на случая и възможните последици за сигурността, защитата на личните данни и доверието в институциите.

В делегацията на ДПС са Искра Михайлова-Копарова, народен представител и зам.-председател на ПГ на ДПС, член на Комисията по външна политика, Атидже Алиева-Вели, народен представител, председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, Калин Стоянов, народен представител, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Станислав Анастасов, народен представител, член на Комисията за контрол върху службите за сигурност, използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения, както и евродепутатите от ДПС Елена Йончева и Танер Кабилов.

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