Филип Гунев закова Демерджиев: Ваденето на данни за полетите на Пеевски е в разрез с куп закони

„Остави се впечатление, че това, което Демерджиев изчете от парламентарната трибуна, има някаква грешка там. Документът, който показа Десислава Атанасова, ясно доказа на този ден къде е летяла. Дали в справката, която той изчете, е имало грешка. Това се проверява в рамките на еОстана впечатин ден.“ Това коментира в „Тази неделя“ Филип Гунев, бивш зам.-министър на вътрешните работи, във връзка с изнесените данни от вътрешния министър за полетите на Делян Пеевски.

„Не мисля, че Атанасова ще тръгне да лъже за такова нещо, тъй като е ясно, че е лесно да се провери. По-скоро за мен възниква въпросът каква справка са дали на министър Демерджиев“, каза Гунев.

„За мен са други въпросите, на които не получихме отговор. Кой за какво разследват? Тоест данните, които ни ги дават, в рамките на какви разследвания са – разследват ли Пеевски за пране на пари, за корупция“, попита той.

„Ние трябва да знаем за какво всъщност разследват Пеевски. Ако разследват за някакви схеми, то данните за Атанасова трябва да са в рамките на това разследване, а не просто да го проверяват с кого лети“, посочи още Филип Гунев.

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