18 лъжи от пролетта

В криволичещата пътека на прехода на страната ни към демокрация сме виждали не един и двама склонни да послъгват вътрешни министри, но такъв като настоящия досега не сме имали. МВР шефът Иван Демерджиев може да заема поста от едва два месеца и половина, но не минава и ден без да е изрекъл поне една неистина. До вчера, когато направи рекорд с цяла лавина от лъжи, които впрочем бяха опровергани не от друг, а от официални данни предоставени от оглавяваното от него Министерство на вътрешните работи.

Те бяха публикувани от конституционния съдия Десислава Атанасова, за която в четвъртък Демерджиев заяви пред депутатите, че е летяла на един и същи полет с лидера на ДПС Делян Пеевски на 5 април 2024 г. Още тогава от ДПС го предупредиха, че изрича лъжа и най-вероятно е подведен, което не попречи на Демерджиев да продължи с пропагандирането й. Явно с надеждата, че докато бъде официално разобличен, обществото вече ще й е повярвало.

Е, лъжата му просъществува по-малко от 24 часа. В позиция, публикувана на сайта на КС, Атанасова публикува официални данни за дните от от регистрациите в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР. „Данните удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на България. Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски“- София до Дубай с частна компания „Хиперион Авейшън“ е невярно. Напуснала съм страната на 5 април с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии и съм се завърнала на 8 април с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии“, пише конституционният съдия в позицията си.

На този фон, едно е сигурно – Демерджиев лъже. Още повече, че предшественикът му на поста – Емил Дечев, който трудно може да бъде заподозрян, че храни симпатии към Пеевски, отрече още преди няколко месеца тези твърдения.

Случилото се обаче повдига цяла серия въпроси, на които към момента все още няма отговори, а те са наложителни, защото на мушката са основни демократични принципи. Като например неприкосновеността на личните данни и личния живот на всеки гражданин на държавата.

От трибуната на Народното събрание Демерджиев изчете огромна справка за всички полети - граждански и чартърни, извършвани от лидера на ДПС Делян Пеевски за последните осем години. При това детайлизирани с конкретни имена на други пътници на тези полети, които в огромната си част дори не са особено известни в публичното пространство. Почти същата справка, отново с конкретни имена, беше размахана по-късно в четвъртък следобед от пряко свързани с корпоративно-олигархичния кръг „Капитал“ на Иво Прокопиев журналисти като Николай Стайков например. Приближен на същия кръг се счита и самият Демерджиев.

Проблемът е, че подобни справки, включващи толкова детайлно описание на полета, дестинацията, заетите в него места и конкретните пътници, не могат да бъдат взети от всеки. И по-конкретно – те са достъпни само за ограничен кръг лица, защото – както разкри бившият вътрешен министър Калин Стоянов, справките са направени през системата за борба с тероризма PNR, която съдържа информация за пътници, маршрути на пътувания и начин на плащане. Стоянов подчерта, че достъпът до тази база данни е строго регламентиран и по принцип се използва само при разследвания на тежки престъпления като тероризъм например. Именно затова той съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова с искане да бъде проверено по какъв начин е събирана информацията за полетите на Пеевски.

Каква работа ще свърши държавното обвинение тепърва ще видим, но със сигурност една проверка би трябвало да отговори на още поне три въпроса.

Първо – защо изобщо е бил проверяван човек с депутатски имунитет, при положение, че това е нелегитимно и незаконно, освен ако няма досъдебно производство за тежко престъпление срещу него? А данни за такова няма.

Второ – били ли са манипулирани данните, обявени от Демерджиев и ако да – както излиза и от официалната справка, дадена от МВР на Атанасова, защо? Дали пък вътрешният министър за пореден път не става маша в ръцете на задкулисието, което вече години наред очерня с клевети и фалшиви новини основния си опонент – Пеевски?

И трето, но не и по важност – има ли място в правителството на демократична България за патологичен неприятел на истината, който използва МВР за бухалка и машина за дезинформация срещу опозиционни лидери? Отговорът на този въпрос всички го знаем. Сега предстои да видим обаче дали и от обещалото нов морал мнозинство на „Прогресивна България“ ще си дадат сметка, че подобно лице им носи само щети, демонстрирайки, че вместо да борят, подпомагат задкулисието

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