Калин Стоянов със сигнал до главния прокурор срещу Демерджиев

Депутатът от ДПС Калин Стоянов обяви на брифинг пред медиите в кулоарите на НС, че подава сигнал до главния прокурор Ваня Стефанова срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с вчерашното изслушване в пленарна зала и разкритията му за полетите на Делян Пеевски.

"В това изслушване стана ясно, че са извършвани множество справки в PNR системата, откъдето са изведени 81 лица, множество фирми, роднински връзки и т.н. PNR системата съдържа изключително много информация - лични данни, маршрути за пътуване и начини на плащане. Когато става въпрос за начините на плащане, компетентни са данъчните органи", сподели Калин Стоянов.

"Тази PNR система, от която са извадени данните, не може да се използва от всеки. Тя се използва предимно за престъпления, свързани с тероризъм. Право на достъп има националното звено към ДАНС за обработване на данни. Отговори дължат министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС Станчо Станчев и директора на ГДБОП Мартин Златков. Трябва да обяснят кой и на какво основание им разпореди да извършват справки в международна база от данни, която се ползва от множество партньорски служби. Трябва да кажат кой конкретен служител извърши тези справки и по чие разпореждане", продължи депутатът от ДПС.

"Тази система не може да се използва от всеки, за каквото си прецени. Ние ще уведомим и партньорските служби, и други институции от Европа, с които се работи, тъй като там има множество чувствителна информация, която те ежеденвно събират, обработват, анализират и евентуално използват, когато става въпрос за престъпления, свързани с тероризъм", заключи Стоянов.

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