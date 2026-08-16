Той поема България в националната катастрофа. За 3 г. я прави просперираща страна

След Ньойския мирен договор от 1919 г. България е разпъната на кръст – национална катастрофа, заграбени територии, милиони репарации и над половин милион бежанци. В този момент на пълен политически и икономически фалит начело на държавата застава единственият мъж, способен на диктатура в името на хляба и мотиката – Александър Стамболийски. Само за три години управление (1920–1923) този далновиден държавник извършва истинско икономическо чудо, което му коства главата.

Прогресивните реформи: Как се вдига на крака фалирала държава?

Стамболийски разбира, че България е преобладаващо аграрна страна и спасението лежи в гърба на българския селянин. Вместо да чака външна помощ, той стартира мащабни радикални реформи, които променят облика на родината:

Трудова повинност : Заобикаляйки забраната на Ньойския договор за редовна българска армия, той създава Трудовата повинност. Десетки хиляди младежи са мобилизирани не за война, а за съзидание.

Голямото строителство : По негово време с безплатен трудов ресурс са построени хиляди километри нови жп линии, пътища, мостове, язовири, канали и обществени сгради.

Аграрна реформа : Въвежда закона за трудовата поземлена собственост. Земята се отнема от едрите собственици, които не я обработват, и се раздава на безимотните и на бежанците от Македония и Тракия.

Прогресивен данък и Кооперации: Данъчната тежест се прехвърля върху богатата градска буржоазия, а селските кооперации получават невиждан държавен гръб, елиминирайки прекупвачите.

100-дневната дипломатическа совалка, която шашна Европа

През есента на 1920 г. Александър Стамболийски предприема невиждана дотогава 100-дневна дипломатическа обиколка из Западна Европа. В Париж, Лондон, Рим и Букурещ едрият, енергичен и изключително харизматичен български премиер провокира истински възторг и уважение сред западните лидери.

Той успява да смекчи изолацията на България, печели отсрочки за непосилните репарации и доказва, че страната ни е предвидим и мирен партньор. Дипломатическата му мъдрост и визионерство карат европейската преса да пише за него като за „селския Наполеон на Балканите“.

Заговорът на елитите: Кой и защо поиска главата му?

Успехите на Стамболийски и неговото авторитарно управление (подпомагано от Оранжевата гвардия) обаче му спечелват смъртни врагове във всички слоеве на традиционния елит:

Цар Борис III се чувства застрашен от републиканските идеи на премиера и пълната му доминация в управлението.

Градската буржоазия и Военният съюз са вбесени от данъците и пренебрежението към офицерството.

Интелигенцията презира „просташкото“ според тях селско правителство.

ВМРО го обявява за национален предател заради подписването на Нишкото споразумение с Югославия, с което Стамболийски се опитва да спре нахлуването на чети през границата.

Кървавата развръзка във вила Славовица

Всички тези сили се обединяват в Сговора и на 9 юни 1923 г. извършват брутален военен преврат. Стамболийски е заловен в родното си село Славовица.

По заповед на Военния съюз и с прякото участие на екзекуторите от ВМРО, начело с Величко Велянов, министър-председателят е подложен на нечовешки изтезания. Ръката, подписала Нишкото споразумение, е отрязана, а след това лидерът на БЗНС е жестоко обезглавен. Неговата мъченическа смърт слага край на един от най-динамичните и възходящи периоди в модерната история на България.

Лидерът, изпреварил времето си

Александър Стамболийски остава в българската памет като онзи велик и неповторим министър-председател, какъвто родината ни едва ли ще има смелостта и шанса да роди отново. Той е държавник от световна величина, за чийто размах, мъдрост и желязна воля всяка съвременна нация може само да милее и да мечтае. Неговата трагедия не беше в липсата на идеи, а в това, че със своята далновидност и гениален ум изпревари с цели два века естественото развитие на човечеството. Стамболийски плати с живота си най-тежката цена – цената на това да бъдеш визионер в епоха на дребни политически страсти, оставяйки вечен урок по родолюбие и държавничество, който все още не можем да заслужим.