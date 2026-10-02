Пулев готви национална програма за индустриалните зони в Бюджет 2027

Национална програма за инвестиции в индустриални зони подготвя Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, като намерението е тя да бъде заложена още в Бюджет 2027. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на среща с представители на бизнеса във Велико Търново. Основният принцип ще бъде държавният ресурс да се насочва към региони, в които има доказан инвестиционен интерес и реален потенциал за развитие.

Държавата ще инвестира там, където има реален интерес

Според Пулев индустриалните зони не трябва да се развиват механично, а да следват конкретните намерения на бизнеса и икономическите възможности на отделните региони. Държавата трябва да осигури условията, които инвеститорът не може сам да изгради - инфраструктура, достатъчна енергийна обезпеченост и добра транспортна свързаност.

„Нашата цел е индустриалната политика да бъде близо до бизнеса и регионите. Там, където има реален инвестиционен интерес и потенциал за развитие, държавата трябва да създава необходимите условия - инфраструктура, енергийна обезпеченост и добра транспортна свързаност“, заяви вицепремиерът.

Той определи преодоляването на инфраструктурните дефицити като един от основните приоритети на новата политика. По думите му именно наличието на подготвени терени, енергийна инфраструктура и транспортни връзки е сред решаващите условия както за разширяването на вече работещите предприятия, така и за привличането на нови компании.

Велико Търново влиза в плановете за индустриална зона

Пулев заяви, че Велико Търново има потенциал за развитие на индустриална зона и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще работи активно с местната власт за реализацията на подобен проект.

По думите му индустриалните традиции на региона, образователната среда и предприемаческият потенциал създават добра основа за привличане на производства с висока добавена стойност. Именно такива местни характеристики трябва да бъдат отчитани при определянето на приоритетните региони в бъдещата национална програма.

„Когато бизнесът има готовност да инвестира и да развива производство в региона, държавата трябва да бъде негов партньор. Това е подходът, който ще следваме - да подкрепяме реалните инвестиции и да работим заедно с местната власт и бизнеса за развитието на регионите“, заяви Пулев.

Над 50 млн. евро за ново производство край Велико Търново

По време на посещението си в региона вицепремиерът разгледа и производството на „Армако Индъстрис“ АД. Българската компания, основана през 2016 г., е специализирана в разработката и производството на детайли от метал и пластмаса за широк спектър от приложения.

Дружеството планира мащабно разширяване на производството си край Велико Търново с инвестиция за над 50 млн. евро. Според Министерството на икономиката проектът е пример за реален инвестиционен интерес и за възможностите на региона да привлича и развива производства с висока добавена стойност.

Именно подобни инвестиционни намерения ще бъдат сред водещите критерии при развитието на индустриалната инфраструктура. Идеята е средствата да се насочват към места, където има компании, готови да инвестират, да разширяват мощности и да откриват нови работни места.

Администрацията ще помага на инвеститора

Друга ключова промяна, представена от Пулев пред бизнеса, е свързана с ускоряването на административните процедури. Целта е инвеститорите да не бъдат оставяни сами да преминават през различните институции, когато подготвят голям проект.

„Вместо инвеститорът да се бори с администрацията, ние поемаме ангажимента да съберем всички нужни изисквания, нормативни документи, оценки и разрешителни“, заяви министърът.

Пулев подчерта, че правителството подготвя и по-широка реформа за намаляване на административната тежест и регулациите пред бизнеса. Тя трябва да съкрати процедурите и да създаде по-предвидима среда за компаниите, които планират нови производства или разширяване на съществуващите.

Частният капитал влиза в инфраструктурата

Паралелно с това Министерството на икономиката работи по нов проектозакон за публично-частното партньорство. Чрез него правителството иска да мобилизира допълнителен частен капитал и да използва различни финансови инструменти за модернизацията на индустриалната и съпътстващата инфраструктура.

Подходът трябва да позволи публичният ресурс да бъде комбиниран с частни инвестиции там, където има икономически смисъл и конкретен интерес от бизнеса. Така според Пулев могат да бъдат ускорени проекти за индустриални зони, енергийна инфраструктура и транспортна свързаност.

„Искаме да надградим вече постигнатото и да създадем условия за нови инвестиции, разширяване на съществуващите производства и повече работни места в регионите“, посочи вицепремиерът.

Според него държавата трябва да се намесва именно там, където публичната инфраструктура може да отключи частна инвестиция и да даде възможност за развитие на цели региони. Новата национална програма за индустриалните зони трябва да превърне този подход в постоянна държавна политика от 2027 г.