Радев отсече за Украйна: Няма нито една лъжа и неизпълнено обещание

Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което е сключил служебният премиер Гюров с Украйна, казах, че е нерационално и недобро решение, заяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от Цончо Ганев („Възраждане“) в рамките на блиц контрола в парламента относно зaложените в бюджета 17 млн. евро в подкрепа за Украйна и удълбочаването на пристанище Варна за военни цели.

Няма нито една лъжа и неизпълнено обещание от наша страна, заяви министър-председателят. Той обясни, че тези 17 млн. евро за Украйна са гласувани и дадени от правителството на служебния премиер Гюров. Тези пари вече са заведени там, добави Радев.

Премиерът посочи, че споразумението с Украйна е изпълнено с формулировки – „да се провери възможността дали може еди какво си, да се изследват вариантите и дали може“. „Казах го много ясно: Не може.“. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълни, защото там е дадена вероятност и зависи от нашата политическа воля дали нещо ще предприемем или не“, заяви Радев. Нашата политическа воля е много ясна в случая, но като цивилизована държава, ние няма да суспендираме споразумения, как ще ги изпълняваме, това е въпрос на наше право, добави той.

По отношение на удълбочаването на пристанището, Румен Радев каза, че вече са платени над милиард лева за двата нови многофункционални патрулни кораба. Ако ние не удълбочим пристанището, те не могат да влязат там, не могат да се използват, не може да се интегрира цялото оборудване, което трябва да се интегрира на борда, посочи той.

Що се отнася до отношенията с Русия, Радев каза, че днес е миролюбиво настроен и няма да отговаря на спекулациите на „Възраждане“. „Но е факт, че след интервюто, което дадох преди няколко дни пред „Евронюз“, Вие видяхте реакцията на руската страна, че това се приветства. Каза го и г-н Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога, и там приветстват българския министър-председател, а не Цончо Ганев от „Възраждане“, заяви Радев.

В реплика Цончо Ганев коментира, че Песков ясно и точно е казал, че подобни плахи изявления са чували и преди, но те не се превръщат в реалност.