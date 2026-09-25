Спуснаха на вода нов български ферибот, Радев даде голямо обещание

България трябва да използва много по-активно потенциала си като морска държава и да инвестира в развитието на пристанищата, корабостроенето и транспортната свързаност. Това заяви министър-председателят Румен Радев на тържествената церемония по спускането на вода по корпуса на новия ферибот за община Белослав.

Премиерът определи проекта като изключително важен за региона и като доказателство за възможностите на родната индустрия. Той изрази гордостта си от факта, че плавателният съд е изцяло разработен и построен у нас: „България е морска държава. Горд съм, че имаме такива талантливи конструктори. Това е изцяло български дизайн, българско конструирано плавателно средство, създадено от български работници и инженери“. Според него държавата е длъжна да осигурява финансиране за подобни проекти, които подобряват транспортната инфраструктура и повишават сигурността, като източникът на средствата - европейски или национален - не е най-същественият въпрос.

Радев припомни и спасителната операция по изтеглянето на заседналия край Камен бряг кораб „Вера Су“, подчертавайки, че страната ни трябва да разполага със собствен капацитет за реакция при инциденти в Черно море.

Премиерът постави проекта в по-широкия контекст на развитието на транспортните, енергийните и комуникационните коридори през Черноморския регион, където България може да играе ключова роля за свързаността между Европа и Азия. „Ние сме работили много като правителство това да се случи. Изключително важен елемент са нашите две морски пристанища - Варна и Бургас“, посочи той, допълвайки, че кабинетът има еднакво отношение и към двата града, определяйки ги като стратегически.

В заключение Радев отбеляза, че бъдещето на Варна не трябва да се ограничава единствено до туризма и висшето образование: „Ние държим много на развитието на Варна като важен не само туристически център, не само като студентски град. Варна има потенциала да бъде и индустриален център и ние ще работим за това“.