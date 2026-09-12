Наше езеро става златно! Рекордна инвестиция
Модерен ферибот тръгва догодина
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Модерен ферибот тръгва догодина
Силният дъжд и вятър причиниха сериозни поражения
Двама боливийски индианци от племето аймара пристигнаха в Белослав, за да положат началото на строежа на тръстиков кораб
Най-очакванато събитие в празничния ден е традиционния конкурс за най-добро домашно вино
Съдът разгледа прокурорско искане за постановяване на постоянна мярка „задържане под стража“ на 20-годишния Диян Валентино и 23-годишния Митко Иванов...
Дете оцеля по чудо след като е било поразено от волтова дъга. Инцидентът е станал на обезопасен жп надлез в град Белослав, съобщава Нова тв. 12-годиш...
Самотен старец от Белослав бе намерен в локва кръв, намушкан няколко пъти. Тялото му било проснато по средата на дома му. Патоанатомите са категорични...
Варна. Попаднал в любовен триъгълник Ромео мъсти на съперник като драснал клечка и опожарил до основи лекия му автомобил. Инцидентът е станал в Белосл...