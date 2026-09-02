Украинецът заклал японката с 6 различни ножа. Зловещи подробности

25-годишният украинец Ярослав Голядкин е нанасял жестоки удари по своята приятелка - японката Хасанади, с шест различни ножа. Бруталните подробности около престъплението в столичния квартал „Бъкстон“ станаха ясни по време на заседанието на Софийския градски съд. Магистратите отказаха да пуснат Ярослав под домашен арест с гривна. Марката му обаче може да се обжалва.

Кървавият инцидент е бил предшестван от вандалски прояви в столицата. Преди да извърши убийството, чужденецът е изпочупил няколко автомобила и е трошил стъклото на входната врата на кооперацията, в която живее.

Когато полицаите са се отзовали на сигнала за вилнеещия мъж и са го видели пред апартамента, той се е опитал да се заключи вътре.

Държавното обвинение настоя за мярка „задържане под стража“ заради високата обществена опасност на деянието и дееца. Прокурорите изтъкнаха, че Голядкин е безработен, няма трайна обвързаност с територията на България и съществува реален риск да се укрие или да извърши друго престъпление.

Защитата на обвиняемия поиска той да бъде поставен под домашен арест.

„Няма да се укрия от органите на реда. В лошо здравословно състояние съм. Имам панкреатит и колики в корема“, каза Голядкин пред съдебния състав. Той е у нас със статут на чужденец под закрила, а наемът на квартирата, която обитава в кв. "Бъкстон" се плаща от майка му.

Софийският градски съд прецени, че има обосновано предположение за съпричастността на 25-годишния чужденец към тежкото престъпление.

Съдът потвърди, че съществува опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. С това си определение магистратите го оставиха за постоянно зад решетките. То не е окончателно и може да се обжалва пред САС.



