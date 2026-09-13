Украинецът заклал японката с 6 различни ножа. Зловещи подробности
Държавното обвинение настоя за мярка „задържане под стража“
Следете всички новини, анализи и коментари за Японка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Държавното обвинение настоя за мярка „задържане под стража“
Рияко Катаяма върти родни хитове в нощните клубове на японската столица
Японката Танака навърши 118 години
Кане Танака навърши 117 години
116-годишната японка Кейн Танака със сертификат на Гинес
Сакаи. Японски полицаи задържаха жена заради 15 000 обаждания до органите на реда в рамките на шест месеца, предаде АФП. Властите многократно посещав...