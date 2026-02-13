Чалга завладява Токио! Японка стана посланик на българския попфолк

Български попфолк звучи в баровете на Токио, а зад пулта стои японка, която сама се нарича „първият чалга диджей в Япония“ и „посланик на чалгата“. Името ѝ е Рияко Катаяма - диджей и гримьор по професия, която не просто обича България, а активно популяризира музиката ни на хиляди километри от София. Наскоро тя спечели първо място в конкурс по ораторско майсторство на български език, организиран от посолството ни в Токио.

Вечерно парти в центъра на японската столица - млади хора танцуват на попфолк хитове. Сцената изглежда стандартна за нощния живот, но музиката е необичайна за Япония. Благодарение на Рияко българският жанр постепенно си проправя път сред местната публика.

Любовта ѝ към България започва още в ученическите години, когато в учебник вижда снимки на катедралата „Св. Александър Невски“ и Фестивала на розата. „Тогава си помислих, че България е много красива страна“, разказва тя. Първото ѝ посещение у нас е през 2010 г., като предварително сама започва да учи български език от книга. Остава три месеца, записва се на езиков курс, а пет години по-късно отново идва, за да надгради знанията си. Днес поддържа езика чрез разговори с български приятели в Япония и почти всяко лято посещава страната ни, като това лято планира да доведе и сина си.

С попфолка се среща случайно - чува песен в такси или автобус. „Бях шокирана, че е толкова яка музика без логика“, спомня си тя. Оттогава жанрът се превръща в нейна страст. Вече десет години българските хитове неизменно присъстват в плейлистите ѝ, а участията ѝ като диджей в токийски клубове са всяка седмица.

Рияко разбира частично текстовете, но признава, че най-често се води от ритъма. Според нея попфолкът е уникален, защото съчетава традиционни фолклорни елементи с модерно звучене - нещо, което в Япония рядко се среща. „Интересно ми беше да видя как българският фолклор живее в клубовете, в автобуса, в таксито - навсякъде“, казва тя.

Японската публика реагира с любопитство. „Питат ме каква е тази музика и откъде е. Когато кажа, че е българска, много се изненадват и казват: "Еха, България е много яка“. Повечето японци свързват страната ни с киселото мляко, но благодарение на Рияко все повече научават и за българския попфолк.

