Шакира падна на сцената. Вижте какво направи

Шакира доказа, че шоуто трябва да продължи, след като се подхлъзна и падна по време на концерт в Сан Салвадор. Инцидентът стана във вторник вечерта, докато изпълняваше хита „Si Te Vas“ в рамките на световното си турне "Las Mujeres Ya No Lloran".

По време на песента 49-годишната изпълнителка изкълчи глезена си, загуби равновесие и падна на сцената, като удари лакътя си. Въпреки това тя бързо се изправи, хвана микрофона и продължи изпълнението си, без да прекъсва шоуто.

По-късно Шакира прие случилото се с чувство за хумор. Тя публикува видео от момента в Instagram Story с коментар: „Не се притеснявайте, направена съм от гума“, придружен със смях.

Феновете ѝ обаче не скриха тревогата си. В социалните мрежи се появиха множество клипове и реакции, в които почитатели изразяват надежда, че травмата е лека, но и възхищение от професионализма ѝ. „Сърцето ни спря за миг, но тя се изправи и продължи – истински боец“, гласи едно от най-споделяните послания.

Това не е първият подобен инцидент за певицата. През май 2025 г. тя падна и по време на концерт в Монреал, но отново довърши шоуто и коментира с усмивка: „Никой не е застрахован от падания“.

Турнето "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", започнало през февруари 2025 г., е първото на Шакира от седем години насам и вече постави рекорди. По данни на Billboard приходите надхвърлят 421 млн. долара, а концертите са гледани от над 3,3 млн. фенове по света – най-успешното турне в историята на латино изпълнител.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com