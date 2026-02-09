P.O.D. се завръщат у нас! 46 артисти влизат в Hills Of Rock 2026

HILLS OF ROCK 2026 разкрива пълната си програма, а обратното броене до фестивала официално започва с добавянето и на последната група за тазгодишното издание – американците P.O.D. Между 24 и 26 юли на Гребната база в Пловдив HILLS OF ROCK ще събере 46 групи и изпълнители в три последователни дни на три сцени в една голямо фестивално преживяване, което ще събере поколения и емоции, стилове и публики. Програмата вече е напълно ясна и подредена по дни, часове и сцени и може да се види на официалния сайт на фестивала. Tридневни и еднодневни билети има в продажба в мрежата на Ticket Station.

Последната потвърдена група за 2026 е P.O.D., която ще се качи на сцената на 24 юли, в първия ден на фестивала. P.O.D., които българите познават добре и обичат, нееднократно са доказвали, че връзката им с феновете не е еднопосочна и всякаква дистанция с публиката им е чужда. На живо P.O.D. са директни, емоционални и напълно отдадени, точно онзи тип група, която показва защо хората обичат живата музика и фестивалните страсти. Създадени през 1992 г. в Сан Диего, P.O.D. превръщат смесицата от хард рок, хип-хоп, реге и алтернативно звучене в оригинална музика, която носи енергия и послания и печели над 10 милиона продадени албума, три номинации за „Грами“ и многобройни фенове по света и у нас.

Паралелно с обявяването на пълната програма HILLS OF ROCK представя и лимитирана серия официален мърч за изданието през 2026, произведена в ограничена бройка. Бутиковият артикул ще бъде наличен за поръчка само за кратък период и единствено онлайн между 9 и 15 февруари, като след изчерпване няма да бъде пускан отново. Подробности и възможност за поръчка са достъпни тук.

Издание 2026 предлага разнообразие от любими имена от световната сцена, силно присъствие на съвременната тежка музика и широка българска селекция, подредени в предизвикателна програма - от следобеда до късната нощ, във всеки от трите фестивални дни в Пловдив. Всички участници в HILLS OF ROCK 2026 са: Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, Sex Pistols feat. Frank Carter, Black Label Society, Lamb of God, P.O.D., Nothing More, Nevermore, Paradise Lost, Of Mice & Men, House of Protection, Vended, Deafheaven, Karen Dió, The Toy Dolls, Last Train, Northlane, Orbit Culture, Odd Crew, Khanъ, Vrani Volosa, Цар Плъх, Hellion Stone, Black Tooth, Engineer of Death, Overhook, Джанго Зе, Нещо Цветно, Velian, H09909, P.I.F., Innerglow, Almost Green, Rusita, Koza Mostra, Bazzookas, Lek City Case, Karma Scale, Da Seed, Контрол, GOTRA feat. VEL, Gigashadow, Lavina, low-key, Sunblinds.

Припомняме, че тази година фестивалът предлага и самостоятелен концертен ден - BE4 HILLS (Before Hills) на 23 юли с четири групи - шведската метъл машина Sabaton, култовите Savatage, нидерландската симфонична банда Epica и българската Sevi.

До HILLS OF ROCK 2026 остават малко над пет месеца. Програмата е ясна, датите са фиксирани, а билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station. Налични са и пропуски за къмпинг зоната. Актуална информация за програмата, билетите и къмпинга може да бъде намерена на hillsofrock.com, festteam.bg и ticketstation.bg, както и в официалните канали на фестивала.

Фестивалът се организира от „Фест Тийм“ ООД като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.

